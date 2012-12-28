Улица Фрунзе снова станет пешеходной во время празднований Дня города, на Городище споёт Олег Митяев
Общество
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сегодня, 20:59
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Улица Фрунзе снова станет пешеходной во время празднований Дня города, на Городище споёт Олег Митяев
Мэр Липецка Михаил Щербаков познакомил липчан с праздничными мероприятиями, посвященными Дню города.
«По традиции начнем с праздников во дворах. Каждый год стараемся прийти в разные районы города, чтобы как можно больше жителей смогли почувствовать атмосферу Дня города рядом со своим домом.
Снова откроет свои площадки любимое многими «Липецкое городище». На Комсомольском пруду три дня будет звучать музыка самых разных направлений. Любителей авторской песни ждет фестиваль с участием Олега Митяева. На улице Фрунзе вновь пройдет гастроквартал. Откроем обновленный парк аттракционов – уверен, этого события особенно ждут наши маленькие жители.
На главной сцене города для липчан выступит группа «Пицца». И это далеко не всё...», —рассказал Михаил Щербаков в соцсетях.
Начнется празднование 323 Дня рождения Липецка в четверг, 16 июля, с фестиваля бардовской песни на Липецком Городище. И первый хэдлайнер, Олег Митяев, выступит именно там. Начало в 17:00. А в 18:00 в парке Металлургов стартует семейно-анимационная программа «Выходи гулять в День города».
17,18,19 июля на берегу Комсомольского пруда пройдет мультижанровый фестиваль «Музыка на Комсомольском». Фестиваль будет проходить с 17:00 до 22:00.
На три дня, 17,18,19 июля улица Фрунзе снова станет пешеходной и превратится в гастроквартал. 17 июля — с 17:00 до 22:00, 18 и 19 июля — с 11:00 до 22:00.
17 июля, в пятницу, в 11:00 открытие доски «Трудовая слава города Липецка» у Быханова сада. А в 18:00 открытие «Петропарка» за Нижним парком.
Этнофестиваль «Липецкое городище» будет проходить в Нижнем парке, 17 июля с 17:00 до 21:00, 18 июля — с 11.00 до 20:00.
Тремя днями концертов отпразднует День города парк Победы: 17,18,19 июля. Начало в 18:00 в каждый из эти хдней.
18 июля — в 10 часов утра на Зеленом острове пройдет велоквест «Открой Липецк заново». Вечером, с 17:00 до 21:00 — концертная программа на площади Петра Великого. Хэдлайнер — группа «PIZZA».
19 июля семейно-анимационная программа «Выходи гулять в День города» в Быхановом саду, начало в 18:00. Концертная программа «Липецк молодой» на Городище с 16:00 до 20:00.
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