34-летний мужчина регулярно избивал бывшую жену: возбуждено уголовное дело об истязании

В Липецкой области возбуждено уголовное дело по редко применяемой статье Уголовного кодекса: ст. 117 («Истязание»). Обвиняемым по делу проходит 34-летний житель Добровского района, регулярно избивавший бывшую жену на глазах детей.



«Дознание установило, что с июля по сентябрь 2021 года, мужчина, имея умысел на причинение физических и психических страданий 27-летней женщины, стремясь создать у неё чувство неуверенности и страха за своё будущее, ощущения неизбежности повторного насилия с его стороны, систематически наносил ей побои. Задокументированы три таких факта», - сообщает пресс-служба областного управления МВД



Санкция ч.1 ст. 117 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.

