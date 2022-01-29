В мэрии Липецка сообщили график вывоза снега с улиц города

Сотрудники муниципального управления благоустройства 29 января работали на площади Героев, улицах Космонавтов, Дзержинского, Аносова, Лазарева, Мусоргского, Тельмана, Нестерова, Гагарина, Качалова, Ковалева, Студеновская, Зегеля, проспектах 60-летия СССР, Мира и Победы, внутриквартальных проездах Неделина, Мичурина, Бескрайняя, Меркулова и других участках.



Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в ночную смену специалисты управления продолжат вывозить снег с Воронежского шоссе, проспекта Победы, моста в Новой Жизни, улиц Тельмана, Механизаторов, Папина, Катукова и Баумана.



А уже завтра днём работы запланированы на Лебедянском шоссе, улицах Гагарина, Космонавтов, Будённого.

