Общество

сегодня, 20:02

В мэрии Липецка сообщили график вывоза снега с улиц города

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#уборка снега
В мэрии Липецка сообщили график вывоза снега с улиц города
Сотрудники муниципального управления благоустройства 29 января работали на площади Героев, улицах Космонавтов, Дзержинского, Аносова, Лазарева, Мусоргского, Тельмана, Нестерова, Гагарина, Качалова, Ковалева, Студеновская, Зегеля, проспектах 60-летия СССР, Мира и Победы, внутриквартальных проездах Неделина, Мичурина, Бескрайняя, Меркулова и других участках.
 
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, в ночную смену специалисты управления продолжат вывозить снег с Воронежского шоссе, проспекта Победы, моста в Новой Жизни, улиц Тельмана, Механизаторов, Папина, Катукова и Баумана.
 
А уже завтра днём работы запланированы на Лебедянском шоссе, улицах Гагарина, Космонавтов, Будённого.
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#уборка снега

Комментарии (1)

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Брежнев

5 минут назад
График в небесную канцелярию отправьте, чтобы снег не сыпал в эти дни.
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