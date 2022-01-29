В России

9 минут назад

Тело новорожденного нашли на мусорном полигоне под Тамбовом

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В Первомайском районе Тамбовской области было найдено тело новорожденного мальчика, сообщает РЕН ТВ.

"На мусорном полигоне в Первомайском районе местные жители обнаружили полимерный пакет с телом новорожденного ребенка мужского пола", - сообщили в СК по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка". Устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе ведется поиск матери младенца. "Назначен ряд экспертиз, по результатам которых с максимальной точностью можно будет определить, на каком сроке беременности рожден ребенок, родился он живым или мертворожденный", - сообщили в СК.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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