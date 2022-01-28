Мужчине грозит ампутация стоп из-за обморожений

За последние сутки в ожоговый центр Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» госпитализировали четверых мужчин с обморожениями.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, за последний сутки туда госпитализировали сразу четверых мужчин с обморожениями.



61-летнего мужчину перевели из Долгоруковского района. Он гулял в обуви не по сезону, и теперь ему грозит ампутация двух стоп.



27-летний липчанин получил обморожение стопы потому, что прошёлся по улице в рваной обуви. Ноги сначала промокли, а потом замёрзли.



63-летний мужчина обморозил руки — гулял без варежек. Причём обморожение случилось ещё 12 января, но долго время мужчина пытался лечить его дома — не помогло.



42-летний мужчина госпитализирован с обморожением правой кисти — он тоже не носил варежки и перчатки.



Медики отмечают, что на этот раз причины всех обморожений — не алкоголь, а банальная халатность: люди одеваются не по погоде, носят легкую обувь, пренебрегают варежками и перчатками.



Врачи просят липчан при обморожениях как можно быстрее обращаться к специалистам в Областной ожоговый центр Липецкой горбольницы №3 «Свободный сокол» и лучше вообще не согревать обмороженные участки.



- При обморожениях следует правильно принять решение, отогревать замерзшие ткани или нет. Если условия окружающей среды таковы, что отогретые ткани могут быть заморожены повторно, будет безопаснее оставить ткани замерзшими до тех пор, пока не будет возможности сохранять их в согретом состоянии, - советует Илья Копылов . - При обморожениях рук и ног следует аккуратно, чтобы вторично не травмировать ткани вследствие отрывания примерзшей одежды от кожи пострадавшего, снять обувь и одежду. Нужно отказаться от «народных» способов согревания тканей: массажа, растирания снегом, шерстяной тканью, теплых ванночек, грелок, согревающих компрессов, не смазывать кожу маслами и жирами. Растирание снегом приводит к еще большему охлаждению, а кристаллики льда повреждают кожу, в результате чего может произойти инфицирование. Можно протереть пораженные области спиртом или водкой. На руки и ноги при их обморожениях необходимо наложить теплоизолирующую повязку (ватно-марлевую повязку и целлофановый мешок). Среди других рекомендаций оказания первой помощи: иммобилизация и возвышенное положение отмороженных конечностей, обезболивание (прием таблетки любого из нестероидных противовоспалительных препаратов). Также должны быть предприняты меры по профилактике дальнейших возможных повреждений отмороженных тканей. Следует во всех случаях избегать повторного замораживания тканей, если они были отогреты в полевых условиях. Если это возможно, на отмороженных ногах нельзя ходить, отмороженными руками — заниматься скалолазанием до получения квалифицированной медицинской помощи. Если избежать этого нельзя — отмороженные руки и ноги должны быть укутаны, нужно наложить шину - рука или нога должна быть настолько неподвижна, насколько это возможно.



В сильный мороз лучше вообще не выходить из дому без особой на то необходимости. Одеваться нужно соответственно погоде.



Специалисты советуют: защищайте кожу от влаги, холода и ветра, избегайте нахождения на холоде в алкогольном или наркотическом опьянении. Опьянение вызывает большую потерю тепла, а сконцентрировать внимание на признаках отморожения не получается.



Интересно, что профилактикой обморожения будет и то, если перед выходом на мороз поесть. Не советуют курить на морозе – курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, делая руки и ноги более уязвимыми.



Носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста» - тогда между слоями одежды будет удерживающая тепло прослойка воздуха. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.



А вот тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки — прямая дорога к получению обморожения. В сапоги советуют положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные.



Врачи не советуют выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. Варежки надо выбирать из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. А вот перчатки же от мороза не особо спасают.



Также рекомендуют использовать дополнительные химические или электрические грелки для стоп и кистей. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела можно смазать специальным кремом, который защитит от холода и других неблагоприятных погодных воздействий.



Вероятность получить обморожение на ветру значительно выше. А женщинам не советуют носить на морозе металлические украшения.



Из других советов — стараться не потеть и не намокать, не выходить на мороз с влажными волосами после душа, на длительную прогулку можно захватить с собой пару сменных носков, варежек и термос с горячим чаем.



А ещё важно следить за близкими: особенно за изменениями в цвете кожи на ушах, носу и щеках.



Не снимайте на морозе обувь с обмороженных ног — они распухнут, и вы не сможете снова надеть обувь. Если замерзли руки – попробуйте отогреть их под мышками.



Следует учитывать, что у детей теплорегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и страдающих некоторыми болезнями эта функция бывает нарушена.