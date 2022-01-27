На двух участках липецких дорог запретили остановку

Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в районе домов №20 и 20а по улице 9 Мая, а также на проезде к дому №15а по улице Неделина установили дорожные знаки, запрещающие остановку. На указанных участках работает эвакуатор.



Решение принято в целях повышения безопасности дорожного движения, обеспечения беспрепятственного проезда и выезда с прилегающих территорий.