Общество

55 минут назад

На двух участках липецких дорог запретили остановку

3 1080
#дорожное движение
2
На двух участках липецких дорог запретили остановку
Как сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в районе домов №20 и 20а по улице 9 Мая, а также на проезде к дому №15а по улице Неделина установили дорожные знаки, запрещающие остановку. На указанных участках работает эвакуатор.

Решение принято в целях повышения безопасности дорожного движения, обеспечения беспрепятственного проезда и выезда с прилегающих территорий.
3 1080
#дорожное движение
2

Комментарии (3)

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15 минут назад
Возле школы 35 в Ссёлках,а то почти впритирку с дорогой машины учителей стоят.
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Жительдома.

20 минут назад
Неделина15а нет не какого эвакуатора не говоря о каком-то знаке. Вся проезжая часть забита машинами. Не зря же там банк на банке и плюс доставка boxberry и ещё 5доставок. Некоторые даже брасают машины сразу с поворота Неделина, на этом узком проезде.
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097

26 минут назад
На 9 мая давно пора, понаставят работники вся правая полоса забита
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