Государственные учреждения Липецкой области переведут половину сотрудников на удаленную работу

Новые изменения внесены в постановление администрации Липецкой области, регулирующее борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Согласно документу, органы государственной власти региона и подведомственные им госучреждения и предприятия должны перевести на дистанционную работу не менее 50% сотрудников. Исключения – госслужащие и работники перевод которых на удаленную работу невозможен по роду деятельности. Также удалённо работать будут и 50% муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, сотрудников муниципальных учреждений и предприятий.



Постановление подписано и вступит в силу с момента его опубликования на портале правовой информации, сообщает администрация Липецкой области.



