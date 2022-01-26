Общество

58 минут назад

Государственные учреждения Липецкой области переведут половину сотрудников на удаленную работу

11 1075
#коронавирус #удаленная работа
1
Государственные учреждения Липецкой области переведут половину сотрудников на удаленную работу
Новые изменения внесены в постановление администрации Липецкой области, регулирующее борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Согласно документу, органы государственной власти региона и подведомственные им госучреждения и предприятия должны перевести на дистанционную работу не менее 50% сотрудников. Исключения – госслужащие и работники перевод которых на удаленную работу невозможен по роду деятельности. Также удалённо работать будут и 50% муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, сотрудников муниципальных учреждений и предприятий.

Постановление подписано и вступит в силу с момента его опубликования на портале правовой информации, сообщает администрация Липецкой области.

11 1075
#коронавирус #удаленная работа
1

Комментарии (11)

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Андрей

6 минут назад
Доллар перевалил за 90, а нам опять впаривают коровий вирус
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***

9 минут назад
60+, вы себя имеете в виду? Людей 60+?
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Андрей

10 минут назад
А это вообще зачем?
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Водитель автобуса

14 минут назад
Нас тоже на удалёнку надо, я в танки давно не играл
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?

16 минут назад
Похоже дворники с удаленки еще и не выходили
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60+

19 минут назад
Значит 50% сотрудников это балласт их можно спокойно уволить !
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Мда

23 минуты назад
А дворники и уборщицы они бессмертны. Будут убирать, что бы жители не жаловались, возмущаясь, мы же платим
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Брежнев

32 минуты назад
Электорат, они на Кипр и по интернету с пляжа будут дискутировать.
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Электорат

35 минут назад
А наших сладеньких депутатов переведут на удалёнку или они очно будут ишачить?
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Родители

39 минут назад
А школы? Организуйте дистант или карантин. Почему чиновники важнее детей и их родитеоей?
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