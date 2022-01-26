25-летний липчанин убил собутыльника ударом ноги по голове

Следственным отделом по Октябрьскому округу Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя города, подозреваемого в причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным следствия, вечером 23 января подозреваемый, в гостях у знакомого на проспекте Победы в Липецке, выпивал в компании 52-летнего соседа хозяин квартиры. Когда хозяин жилья ушел за спиртным, его гости поссорились и началась драка.



«25-летний мужчина нанес собутыльнику множественные удары кулаками по всем телу и сбил его с ног. Затем он пнул лежащего на полу мужчину по голове, после чего тот потерял сознание. Вернувшийся с покупкой хозяин квартиры обнаружил избитого соседа, которого гость пытался привести в чувства. Придя в сознание, потерпевший самостоятельно покинул квартиру. На следующий день его нашли в своей комнате без признаков жизни», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



Судмедэксперты установили, что мужчина умер от закрытой черепно-мозговой травмы.



Подозреваемый задержан, ему избирается мера пресечения в виде заключения под стражу. При допросе вину он признал, пояснив следователю все обстоятельства произошедшего.



Липчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

