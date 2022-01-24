Происшествия
27 минут назад
В Липецке ищут очевидцев ДТП на дамбе с такси и тремя пострадавшими
Необходима запись с видеорегистратора.
Напомним, 20 января около 8 утра три человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей на дамбе. На примыкании автодороги «Орел-Тамбов» у посёлка Новая Жизнь столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Лада Веста». С места аварии были госпитализированы оба водителя и пассажир «Лады Весты».
В соцсетях ищут очевидцев этого происшествия.
- Свидетели аварии на дамбе, пожалуйста, отзовитесь: необходима запись с видеорегистратора, - пишет супруга водителя машины такси. - Всех неравнодушных прошу отозваться по телефону: 89508099089, Юлия.
В соцсетях ищут очевидцев этого происшествия.
- Свидетели аварии на дамбе, пожалуйста, отзовитесь: необходима запись с видеорегистратора, - пишет супруга водителя машины такси. - Всех неравнодушных прошу отозваться по телефону: 89508099089, Юлия.
Михаил Ефремов