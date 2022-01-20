Происшествия

сегодня, 11:50

Три человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей на дамбе

4 2719
#ДТП
2
Три человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей на дамбе

Молодой водитель выехал на встречную полосу. 

Утром 20 января на примыкании автодороги «Орел-Тамбов» у посёлка Новая Жизнь  столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Лада Веста».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 22-летний водитель «Форда», чей водительский стаж составляет менее двух лет, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ладой», под управлением 41-летнего мужчины.

- С места аварии госпитализированы оба водителя и пассажир «Лады Весты», - рассказали в пресс-службе управления МВД.

Фото из vk.com
4 2719
#ДТП
2

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вован

43 минуты назад
Вся область во льду, и не кому до этого нет дела.
ответить

кит

54 минуты назад
Зимой летние понты нужно засунуть в одно место!
ответить

ДАМБА

59 минут назад
ехал там вчера ,СПЛОШНОЙ ЛЁД,песка практически нет!!! незнаю конечно в этой ситуации может и водитель виновт а так там такие условия что и при 40 км в ч можно размотаться кто отвечает за уборку дамбы 2 с минусом!!!
ответить

Зимний рыбак

сегодня, 12:00
Ну и что с него взять, кроме старого разбитого Форда ? 400т. по ОСАГО - это понятно, а здоровье двух покалеченных? Вот она, цена понтов на зимней дороге
ответить

Еще в рубрике

Мужчине отрезало ногу под пассажирским поездом на переезде через улицы Орловскую и Гайдара
#железная дорога #несчастный случай
Мужчине отрезало ногу под пассажирским поездом на переезде через улицы Орловскую и Гайдара

22 минуты назад

Происшествия
Страшная история с улицы Советской не подтвердилась
#нападение #подростки
4
Страшная история с улицы Советской не подтвердилась

сегодня, 11:43

Происшествия
В Усмани горел «Ниссан»
#МЧС #пожар
1
В Усмани горел «Ниссан»

сегодня, 11:25

Происшествия
24-летний липчанин убил ударом загипсованной руки коллегу по работе
#убийство
8
24-летний липчанин убил ударом загипсованной руки коллегу по работе

сегодня, 10:40

Происшествия
Попавшего в ДТП водителя школьного автобуса оштрафовали
#ДТП
4
Попавшего в ДТП водителя школьного автобуса оштрафовали

сегодня, 09:17

Происшествия
В столкновении «Ниссана» и «Форда» пострадал 47-летний водитель
#авария #ДТП
2
В столкновении «Ниссана» и «Форда» пострадал 47-летний водитель

сегодня, 09:01

Происшествия