Происшествия
сегодня, 11:50
Три человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей на дамбе
Молодой водитель выехал на встречную полосу.
Утром 20 января на примыкании автодороги «Орел-Тамбов» у посёлка Новая Жизнь столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Лада Веста».
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 22-летний водитель «Форда», чей водительский стаж составляет менее двух лет, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ладой», под управлением 41-летнего мужчины.
- С места аварии госпитализированы оба водителя и пассажир «Лады Весты», - рассказали в пресс-службе управления МВД.
Фото из vk.com
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 22-летний водитель «Форда», чей водительский стаж составляет менее двух лет, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ладой», под управлением 41-летнего мужчины.
- С места аварии госпитализированы оба водителя и пассажир «Лады Весты», - рассказали в пресс-службе управления МВД.
Фото из vk.com
Вован
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ДАМБА
Зимний рыбак