Три человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей на дамбе

Молодой водитель выехал на встречную полосу.

Утром 20 января на примыкании автодороги «Орел-Тамбов» у посёлка Новая Жизнь столкнулись автомобили «Форд Фокус» и «Лада Веста».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 22-летний водитель «Форда», чей водительский стаж составляет менее двух лет, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Ладой», под управлением 41-летнего мужчины.



- С места аварии госпитализированы оба водителя и пассажир «Лады Весты», - рассказали в пресс-службе управления МВД.



Фото из vk.com

