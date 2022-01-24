Экономика

58 минут назад

Липчане заключили с ломбардами 56,5 тысячи договоров займа

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#ломбард #займ
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Липчане заключили с ломбардами 56,5 тысячи договоров займа

И взяли под залог имущества более 693 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба отделения Банка России по Липецкой области, за девять месяцев 2021 года ломбарды региона заключили с гражданами около 56,5 тысячи договоров займа. Липчане взяли под залог имущества свыше 693 миллионов рублей. В среднем жители области оформляли займы в размере не более 12 тысяч рублей.

Сейчас в Липецкой области работают 27 ломбардов: на четыре меньше, чем годом ранее. Это связано с изменившейся процедурой допуска таких компаний на рынок — создан государственный реестр ломбардов, занимающихся легальной деятельностью на рынке. При желании каждый потребитель может проверить компанию, в которую обращается.
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#ломбард #займ
2

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