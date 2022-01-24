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58 минут назад

Австралия и Германия эвакуируют своих дипломатов из Украины

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#Украина #Россия #дипломаты #эвакуация

Власти Австралии начали эвакуацию семей дипломатов из Киева из-за якобы возможного обострения ситуации, советуют находящимся на Украине австралийским гражданам покинуть страну.

Правительство Австралии начало эвакуацию семей дипломатов из Киева, где находится ее посольство на Украине, - пишет газета The Sydney Morning Herald.

По данным газеты из украинских источников, на Украине находятся около 1400 австралийских граждан, но правительство Австралии пока это не подтверждает, - передает РИА Новости.

Австралийцам, находящимся на территории Украины, посоветовали покинуть страну как можно скорее. Их предупредили, что авиасообщение между государствами может измениться или вовсе прекратиться в короткие сроки.

"Консульские услуги и наши возможности предоставлять консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены из-за условий на месте", - добавили в правительстве.

Ранее Австралия пообещала Украине поддержку, но исключила предоставление прямой военной помощи.

В свою очередь, представитель ведомства МИД Германии сообщил, что родные и близкие германских дипломатов на Украине, желающие покинуть страну, могут это сделать за счет министерства, - передает РБК.

Ранее стало известно, что Британия вслед за США начала эвакуацию из Киева около половины сотрудников посольства.


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#Украина #Россия #дипломаты #эвакуация

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