58 минут назад
Австралия и Германия эвакуируют своих дипломатов из Украины
Власти Австралии начали эвакуацию семей дипломатов из Киева из-за якобы возможного обострения ситуации, советуют находящимся на Украине австралийским гражданам покинуть страну.
По данным газеты из украинских источников, на Украине находятся около 1400 австралийских граждан, но правительство Австралии пока это не подтверждает, - передает РИА Новости.
Австралийцам, находящимся на территории Украины, посоветовали покинуть страну как можно скорее. Их предупредили, что авиасообщение между государствами может измениться или вовсе прекратиться в короткие сроки.
"Консульские услуги и наши возможности предоставлять консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены из-за условий на месте", - добавили в правительстве.
Ранее Австралия пообещала Украине поддержку, но исключила предоставление прямой военной помощи.
В свою очередь, представитель ведомства МИД Германии сообщил, что родные и близкие германских дипломатов на Украине, желающие покинуть страну, могут это сделать за счет министерства, - передает РБК.
Ранее стало известно, что Британия вслед за США начала эвакуацию из Киева около половины сотрудников посольства.
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20.01.2022 14:14В мире