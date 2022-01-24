В России

44 минуты назад

Налог на вклады свыше 1 млн рублей заплатят россияне с депозитом от 700 тысяч

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#налог на вклад

В 2022 году не облагаемый налогом доход по вкладам увеличится до 85 тысяч рублей.

Налог на доходы с депозитов россиян, который изначально позиционировался как налог на вклады свыше 1 млн рублей, по итогам прошлого года частично распространится и на держателей сбережений с меньшей суммой, если на них начислены проценты более чем на 42,5 тысяч рублей. Такая ситуация стала возможной из-за удвоения за год ключевой ставки ЦБ РФ и параллельного роста банковских ставок. Согласно законодательству, налог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки ЦБ на начало года (4,25%) на 1 млн рублей, - передает РБК.

По факту по результатам прошлого года обязанность по уплате налога может возникнуть и по депозитам с суммой от 700 тысяч рублей, оценила замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.

Размер вклада не является основополагающим фактором при формировании налоговых обязательств, поскольку в качестве налогооблагаемой базы учитывается совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет, - сообщила пресс-служба ФНС, подчеркнув, что облагаться налогом будет разница между доходами по депозитам и 42,5 тысяч рублей (размер налогового вычета на 2021 год). В ФНС добавили, что налогоплательщик может иметь и множество небольших вкладов, процентные выплаты по которым суммарно превысят размер необлагаемого процентного дохода.

Российские банки обязаны до 1 февраля предоставить налоговикам информацию о сумме выплаченных процентов по каждому клиенту-физлицу, который получал подобные доходы в прошлом году.

Размер налога, который был введен в начале прошлого года, но впервые будет платиться в этом, рассчитает сама ФНС, агрегируя данные разных банков о имеющихся у гражданина вкладах.

Российские банки уже готовы к передаче в Федеральную налоговую службу (ФНС) сведений о клиентах, получивших в 2021 году процентные доходы по депозитам и счетам.

118
#налог на вклад

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