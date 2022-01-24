Культура

45 минут назад

В Лебедяни впервые прошёл парад саней

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В Лебедяни впервые прошёл парад саней

В нём приняли участие 11 креативных и творческих семей.

Как сообщает Союз женщин Липецкой области, в рамках реализации национального проекта «Культура» накануне в Лебедяни на площади у районного дворца культуры состоялась развлекательна программа «Январская жара». Впервые в Лебедянском районе прошёл конкурс «Парад саней», участие в котором приняли 11 креативных и творческих семей.

- Сказочные, яркие, уникальные – они стали звездами, привлекая внимание фотографов и прохожих, - отмечают организаторы.

В параде приняли участие сани-пожарная машина, сани-олень, сани-печь Емели.

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Завершилась развлекательная программа «Дискотекой на снегу».

Фото - vk.com/sglo48
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#парад
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