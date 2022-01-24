Культура
45 минут назад
В Лебедяни впервые прошёл парад саней
286
В нём приняли участие 11 креативных и творческих семей.
Как сообщает Союз женщин Липецкой области, в рамках реализации национального проекта «Культура» накануне в Лебедяни на площади у районного дворца культуры состоялась развлекательна программа «Январская жара». Впервые в Лебедянском районе прошёл конкурс «Парад саней», участие в котором приняли 11 креативных и творческих семей.
- Сказочные, яркие, уникальные – они стали звездами, привлекая внимание фотографов и прохожих, - отмечают организаторы.
В параде приняли участие сани-пожарная машина, сани-олень, сани-печь Емели.
Завершилась развлекательная программа «Дискотекой на снегу».
Фото - vk.com/sglo48
- Сказочные, яркие, уникальные – они стали звездами, привлекая внимание фотографов и прохожих, - отмечают организаторы.
В параде приняли участие сани-пожарная машина, сани-олень, сани-печь Емели.
Завершилась развлекательная программа «Дискотекой на снегу».
Фото - vk.com/sglo48
286