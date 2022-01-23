Общество

21 минуту назад

Подпольных маникюрш и парикмахеров планируют сдать проверяющим органам

4 465
#салон красоты #услуги #сервис #контроль
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Подпольных маникюрш и парикмахеров планируют сдать проверяющим органам

Легализацию работы индустрии красоты в Липецке обсудили на совещании с бизнесом.

На встрече в управлении экономического развития Липецкой области обсудили вопросы: почему мастера уходят из салонов красоты и предпочитают работать самостоятельно, как конкурировать с теми, кто работает «подпольно», а также темы соблюдение санитарных норм и повышение качества бьюти-услуг.

Предпринимателей волновал вопрос контроля за деятельностью нелегально работающих мастеров, сообщает управление экономического развития Липецкой области. Было предложено подготовить обращение в органы по контролю нелегальной деятельности, которые могут зафиксировать деятельность недобросовестных мастеров, которые оказывают услуги, но не зарегистрированы в качестве самозанятых или ИП, или игнорируют антиковидные меры.

Кроме того, предприниматели предложили разработать стратегию по повышению уровня бьюти-индустрии в городе и качества подготовки мастеров. Они рассказали о готовности обмениваться опытом с другими регионами и участвовать в тематических встречах.
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#салон красоты #услуги #сервис #контроль
2

Комментарии (4)

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Просто Виктор

5 минут назад
Если мастера хорошо работают и не платят налоги, это совсем не значит, что они недобросовестные.
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Люся

6 минут назад
Видать, других проблем в городе не осталось)
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А вообще за что?!

14 минут назад
Должны платить налоги
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21

17 минут назад
Налоги не платят, а их жаба душит.
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