Подпольных маникюрш и парикмахеров планируют сдать проверяющим органам

Легализацию работы индустрии красоты в Липецке обсудили на совещании с бизнесом.

На встрече в управлении экономического развития Липецкой области обсудили вопросы: почему мастера уходят из салонов красоты и предпочитают работать самостоятельно, как конкурировать с теми, кто работает «подпольно», а также темы соблюдение санитарных норм и повышение качества бьюти-услуг.



Предпринимателей волновал вопрос контроля за деятельностью нелегально работающих мастеров, сообщает управление экономического развития Липецкой области. Было предложено подготовить обращение в органы по контролю нелегальной деятельности, которые могут зафиксировать деятельность недобросовестных мастеров, которые оказывают услуги, но не зарегистрированы в качестве самозанятых или ИП, или игнорируют антиковидные меры.



Кроме того, предприниматели предложили разработать стратегию по повышению уровня бьюти-индустрии в городе и качества подготовки мастеров. Они рассказали о готовности обмениваться опытом с другими регионами и участвовать в тематических встречах.