Маршрутка врезалась в припаркованную в кармане для транспорта иномарку

Авария произошла на автобусной остановке.

Сегодня около 15:45 на улице Космонавтов у остановки «Рынок 9 микрорайона» произошло механическое ДТП. Как сообщили GOROD48 очевидцы, женщина-водитель бросила свою иномарку в кармане для заезда транспорта и ушла по магазинам. Во время ее отсутствия в парковочный карман заезжал автобус №325. Водитель маршрутки не учел дорожных условий и разбил задний бампер иномарки.



В аварии никто не пострадал. Участники ДТП ждут аварийных комиссаров для оформления аварии. В сторону улицы Циолковского начинает собираться пробка, так как общественному транспорту приходится объезжать участников аварии.