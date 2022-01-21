Происшествия

40 минут назад

Маршрутка врезалась в припаркованную в кармане для транспорта иномарку

6 848
#авария #ДТП

Авария произошла на автобусной остановке.

Сегодня около 15:45 на улице Космонавтов у остановки «Рынок 9 микрорайона» произошло механическое ДТП. Как сообщили GOROD48 очевидцы, женщина-водитель бросила свою иномарку в кармане для заезда транспорта и ушла по магазинам. Во время ее отсутствия в парковочный карман заезжал автобус №325. Водитель маршрутки не учел дорожных условий и разбил задний бампер иномарки.

В аварии никто не пострадал. Участники ДТП ждут аварийных комиссаров для оформления аварии. В сторону улицы Циолковского начинает собираться пробка, так как общественному транспорту приходится объезжать участников аварии.
6 848
#авария #ДТП

Комментарии (6)

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Я

2 минуты назад
К остановке 12 школа с утра на автобусе не подъехать от слова совсем! Родители на крутых машинках своих деток высаживают прямо на остановке,а остальные как хотят! Их чадо наверное и 2х метров с портфелем пройти не может! Почему там гиббд не дежурит по утрам?
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ммм

6 минут назад
и кто же виноват? раз они комиссаров вызвали, значит, договорились
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дно

10 минут назад
пусть оплачивает свой бампер,простой водиле и проезд из-за пересадки пассажирам!
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Ха-ха

14 минут назад
"я на минутку" наверно и аварийку заранее включил, как знал что пригодится :)
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александр

17 минут назад
Правильно, автовладельцы совсем осатанели. В 20 00 на остановке ЖД вокзал автобус высаживает пассажиров на третьей полосе так как в кармане, в первом и втором рядах припаркованы мещера
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Мимоходом

24 минуты назад
И правильно сделал. Нечего оставлять авто на остановке общественного транспорта. А автодуру еще и штрафануть надо.
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