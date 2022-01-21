Коронавирус

49 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 296 случаев COVID-19, 5 человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 296 случаев COVID-19, 5 человек умерли

Для сравнения: 21 января 2021 года были выявлены 155 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 296 новых случаев коронавирусной инфекции, 5 человек умерли, 161 человек вылечился.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 87 242 случая COVID-19, выздоровели 80 684 человека, умерли 2 960 человек.

В России за сутки выявлены 49 513 случаев COVID-19, выздоровели 24 719 человек, умерли — 692 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 10 987 774 случая COVID-19, выздоровели 9 975 052 человека, умерли — 324 752 человека.
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#коронавирус

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