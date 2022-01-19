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Поклонская по личным причинам не станет вступать в должность посла в Кабо-Верде

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#Поклонская

Наталья Поклонская занимала должность прокурора Республики Крым с марта 2014 года по октябрь 2016 года.

Наталья Поклонская, назначенная российским послом в Кабо-Верде, заявила, что по личным обстоятельствам не сможет вступить в должность.

"Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству", ― сказала Поклонская.

В МИД РФ подтвердили, что отъезд Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде не состоится, - передает РИА Новости.

"У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства", — отметили в дипведомстве.

Поклонская должна была прибыть на новое место работы до середины ноября прошлого года. По ее словам, заминка с отъездом была связана с процедурами трудоустройства. Она также отмечала, что не получала зарплату за дипломатическую службу.
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#Поклонская

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