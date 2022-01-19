Коронавирус
10 минут назад
За сутки в Липецкой области выявили 213 случаев COVID-19, 8 человек умерли
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Для сравнения: 19 января 2021 года были выявлены 154 случая инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 213 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 174 человека вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 86 713 случаев COVID-19, выздоровели 80 403 человека, умерли 2 949 человек.
В России за сутки выявлены 33 899 случаев COVID-19, выздоровели 22 920 человек, умерли — 698 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 899 411 случаев COVID-19, выздоровели 9 925 855 человек, умерли — 323 376 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 86 713 случаев COVID-19, выздоровели 80 403 человека, умерли 2 949 человек.
В России за сутки выявлены 33 899 случаев COVID-19, выздоровели 22 920 человек, умерли — 698 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 899 411 случаев COVID-19, выздоровели 9 925 855 человек, умерли — 323 376 человек.
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