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59 минут назад

Экс-президент Украины Порошенко прибыл в Киев

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#Порошенко #Украина

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев.

Рейс компании Wizz Air из Варшавы, на котором находился экс-президент Украины Петр Порошенко, приземлился в аэропорту Киева.

Бывшего главу государства встречали не менее тысячи его сторонников, расположившихся у здания аэропорта. Сторонники Порошенко держат в руках украинские флаги, а также символику партии бывшего президента "Европейская солидарность". Громко играет музыка - звучат современные украинские песни. Это связано с тем, что в Печерском районном суде Киева состоится заседание, на котором рассмотрят ходатайство об аресте украинского экс-президента по делу о государственной измене.

На территории аэропорта находится большое количество полицейских и представителей Национальной гвардии. На парковке перед зданием терминала установлена сцена, на которой транслируются кадры с прошлыми выступлениями Порошенко, а также проходит митинг, - передает ТАСС.

Ранее утром экс-глава Украины вылетел из Польши. Перед вылетом он заявил, что не опасается ареста, который может его ожидать по прилете на родину.

Порошенко является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. В декабре 2021 года следователи попытались вручить ему повестку, однако экс-президент их проигнорировал и в тот же день улетел в Турцию. В партии Порошенко сообщали, что ее лидер отбыл "в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу".
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#Порошенко #Украина

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