Липчан предупреждают о снежных заносах и сильном ветре

В ближайшие часы погода может резко испортиться.

Управление МЧС по Липецкой области предупреждает жителей региона о том, что в ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Спасатели предостерегают, что в регионе станет облачно, в ближайшие часы начнётся сильный снег, на дорогах образуются снежные заносы. При этом порывы ветра будет достигать 15-20 метров в секунду. Многие уже получили аналогичные СМС-сообщения от спасательного ведомства. Липчан призывают быть осторожными.