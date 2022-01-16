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сегодня, 14:39

Липчан предупреждают о снежных заносах и сильном ветре

4 1298
#МЧС #погода. сильный ветер
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Липчан предупреждают о снежных заносах и сильном ветре

В ближайшие часы погода может резко испортиться.

Управление МЧС по Липецкой области предупреждает жителей региона о том, что в ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Спасатели предостерегают, что в регионе станет облачно, в ближайшие часы начнётся сильный снег, на дорогах образуются снежные заносы. При этом порывы ветра будет достигать 15-20 метров в секунду. Многие уже получили аналогичные СМС-сообщения от спасательного ведомства. Липчан призывают быть осторожными.

4 1298
#МЧС #погода. сильный ветер
1

Комментарии (4)

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Жорик

5 минут назад
Главное предупредить а когда снег будет это не важно. Бедолаги не как они снег не вычастят. А тут опять снегопад. Луджеб хокиистам дали б по лопата пусть снег чистят а то ездиют по Москве играют. А сами как колобки. А это и снег почистили и * и подкочались.
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G-LIP

9 минут назад
русская зима продолжается...
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Едимросию

33 минуты назад
сообщите АДминистрации, а то они еще прошлогодний снег не убрали!!!
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097

44 минуты назад
Прогноз гляньте потомпишите
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