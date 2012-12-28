Улица Плеханова без света: строители повредили кабель
В зону отключения попали жилые дома и социальные объекты.
Сегодня утром про производстве земляных работ в центе города строительная техника повредила кабельную линию «Липецкэнерго». В зону отключения попали жилые дома и социально значимые объекты, в том числе, котельная на улице Плеханова.
«Энергетики приступили к восстановительным работам. На время проведения ремонтных работ потребители запитываются по резервной схеме электроснабжения», — сообщает администрация города.
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