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сегодня, 12:18
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Улица Плеханова без света: строители повредили кабель

В зону отключения попали жилые дома и социальные объекты. 

Сегодня утром про производстве земляных работ в центе города строительная техника повредила кабельную линию «Липецкэнерго». В зону отключения попали жилые дома и социально значимые объекты, в том числе, котельная на улице Плеханова. «Энергетики приступили к восстановительным работам. На время проведения ремонтных работ потребители запитываются по резервной схеме электроснабжения», — сообщает администрация города.
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
)))
13 минут назад
Липецк город коллапсов
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Сергей
сегодня, 14:00
Не было никогда и вот опять....
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С
сегодня, 13:17
Дали бы людям в выходные нормально пожить с светом и водой,отключали бы в будни,а в выходные закапывали,что год назад раскопали,пользы было бы больше.
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Кирилл
сегодня, 12:57
Привет, от жителей Опытной.
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А шо
сегодня, 12:48
Опять чудите?
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Как так
сегодня, 12:36
Опять копали без согласования?
Ответить
Советский Союз
сегодня, 12:33
Кто то без света, кто то без горячей воды. Обещали 29 апреля, сегодня 4 мая..?
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