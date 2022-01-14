Происшествия
25 минут назад
Следственный комитет проведет проверку по факту эвакуации липецких школ
13 января школы Липецка были эвакуированы из-за информации о заложенных в них взрывных устройствах.
«Следователями следственного отдела по Правобережному округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», - сообщает пресс-служба Следственного управления.
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