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58 минут назад

Президент РФ поручил правительству проиндексировать пенсии выше уровня инфляции - на 8,6%

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#индексация #инфляция #пенсии

С 1 января 2022 года российские пенсии были проиндексированы на 5,9%.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять все необходимые решения, чтобы проиндексировать пенсии даже чуть выше уровня инфляции, - пишет "Российская газета".

"Принятые ранее решения не позволят людям покрыть расходов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю так, как и говорил об этом на съезде "Единой России" летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции - проиндексировать пенсии на чуть даже выше инфляции", - отметил глава государства, добавив, что эта тема касается миллионов граждан.

По его словам, на данный момент инфляция запланирована на уровне 8,4%. Поэтому проиндексировать пенсии необходимо на 8,6% - с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%, и что правительство должно индексировать пенсии по уровню фактической инфляции.

Расходы Пенсионного фонда России на выплату всех страховых пенсий, в том числе пенсий по старости, оцениваются в 8,1 трлн руб. в 2022 году.
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#индексация #инфляция #пенсии

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