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Что вы думаете о беспорядках в Казахстане?

28 996
#Говорит Липецк
1

GOROD48 спросил липчан: «Что вы думаете о беспорядках в Казахстане?»

Несмотря на то, что Казахстан находится на расстоянии более 2,5 тысяч километров от Липецка, большинство горожан внимательно следит за событиями в соседнем государстве. Липчане сочувствуют казахстанцам, которые оказались выбиты из привычной мирной жизни. А вот в том, кто в этом виноват, мнения разделились. Одни считают, что все дело в политике, другие — в ценах на газ. И при этом все поддерживают позицию России по отношению к Казахстану.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года, после внезапного повышения цен на сжиженный газ в два раза. Первоначально мирный протест быстро перерос в вооруженные столкновения.
28 996
#Говорит Липецк
1

Комментарии (28)

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какие нежные

1 минуту назад
У нас за прошлый год пиломатериал подорожал а три раза, бумага в два, про медикаменты во-о-ще молчим и ничего, только кряхтим.
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Свидетель.

3 минуты назад
Последняя девушка права. А грозит ли это России?
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Дед

9 минут назад
На сто лет припасено...
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липецк1

11 минут назад
У НАС ТОЖЕ ПРЕЗИДЕНТ ВОТ ДАВНО ГОВОРИЛ И ХОЧЕТ ДОСТОЙНУЮ ПЕНСИЮ СДЕЛАТЬ ...А ПРАВИТЕЛЬСТВО МИНИМАЛКУ И ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ .....НАВЕРНОЕ СКОРО ТОЖЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗГОНИТ
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Мест

13 минут назад
Там тупо передел власти был, силами облапошенных людей.
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Мест

15 минут назад
Один дед в маске умный, остальные уровень пту. Верят в бред из ящика.
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Хахаха

18 минут назад
Вообще то, какая может быть экономика, когда самые ликвидные предприятия приватизировали определённые лица. А остальные по тихоньку банкротятся. Деньги выводят зарубеж, потому что понимают что приватизация незаконна))) что производит Россия кроме металла нефти газа леса? Да ничего. И эти производства принадлежат олигархам( зятям, тестям, тещам бывших чиновников кремля) про какую экономику речь идет?)
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Виктор

24 минуты назад
Удивляюсь, во всех коментариях люди с образованием не ниже среднего, явно без достатка, одетые в одежду времен СССР и Китая, тупость беспредельная, ничем не интересуются. Единственная девушка, свет в темном царстве, в трех словах обьяснила, все, невникая в проблему.
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Бим

25 минут назад
Ольгуньчик, просто ЦРУ включила вышки 5G в Казахстане к Новому году. Вот чипанутые американской вакциной и отреагировали. Только отключение интернета по всей стране спасло ситуацию
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Мимоходом

26 минут назад
Думаю, как бы нас до этого не довели.
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