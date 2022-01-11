GOROD48 спросил липчан: «Что вы думаете о беспорядках в Казахстане?»

Несмотря на то, что Казахстан находится на расстоянии более 2,5 тысяч километров от Липецка, большинство горожан внимательно следит за событиями в соседнем государстве. Липчане сочувствуют казахстанцам, которые оказались выбиты из привычной мирной жизни. А вот в том, кто в этом виноват, мнения разделились. Одни считают, что все дело в политике, другие — в ценах на газ. И при этом все поддерживают позицию России по отношению к Казахстану.



Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года, после внезапного повышения цен на сжиженный газ в два раза. Первоначально мирный протест быстро перерос в вооруженные столкновения.