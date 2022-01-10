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сегодня, 14:37

Жалоб на отопление в Липецке стало меньше

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#отопление #Лепекин
Жалоб на отопление в Липецке стало меньше
Днем 10 января на оперативном совещании у главы Липецка Евгении Уваркиной председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин рассказал о снижении количества жалоб на отопление на 20%.

По словам Евгения Лепекина, в конце года «Квадра» провела регулировки нескольких сетевых участков, где были проблемные дома. Большая часть этих домов получила тепло соответствующее нормам.

- По структуре обещаний видно, что с начала отопительного сезона поступило 265 жалоб на порывы в сетях теплоснабжения. В новогодние праздники было только три таких обращения. Также мы видим положительную динамику по сравнению с предыдущим отопительным сезоном, - отметил Евгений Лепекин.

- Обратите внимание на 10 тысяч жалоб, направленные в управляющие компании, и около десяти тысяч на недостаточные параметры отопления. Не может быть, что здесь проблема не только управляющих компаний, но и ресурсоснабжающих организаций, - сказала Евгения  Уваркина.

- Все правильно. Они отмечены, потому что проблемы возникали на границе домов. Многие из них уже решены совместно с ресурсосберегающей организацией. Сейчас основной упор мы делаем на прохождение отопительного сезона в безаварийном режиме, - ответил Евгений Лепекин.

Также он обратил внимание на две управляющие компании, по которым возникло больше всего жалоб — это ООО «Наш дом Липецк» и ООО «УК РСУ 2». С начала отопительного сезона эти компании не выполнили работу по  79 из 354 и 5 из 17 жалобам соответственно.

- С «Наш дом Липецк» будем вести отдельную работу, так как по этой компании  постоянно возникают вопросы. В ГЖУ информацию уже направили. Будем проводить  проверки еженедельно, - дополнил Евгений Лепекин.
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#отопление #Лепекин

Комментарии (5)

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Все знаю

19 минут назад
Управляшка "Наш дом Липецк",ещё та шарага. И кидает работников на деньги
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А на это можно закрыть глаза?

21 минуту назад
10 т жалоб и не где не сделали перерасчты, так как заявленные параметры воды на подходе к домам не совпадали с параметрами что выстовляют в квитанциях.
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Ох

28 минут назад
Походу они телефоны отключили )))
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Вера

40 минут назад
Да еще зимы не было, ребят. Рано отчитываетесь о "достижениях"...
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СМИ, как средство управления толпой

53 минуты назад
у нас и медициной все довольны
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