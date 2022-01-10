Жалоб на отопление в Липецке стало меньше

Днем 10 января на оперативном совещании у главы Липецка Евгении Уваркиной председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин рассказал о снижении количества жалоб на отопление на 20%.



По словам Евгения Лепекина, в конце года «Квадра» провела регулировки нескольких сетевых участков, где были проблемные дома. Большая часть этих домов получила тепло соответствующее нормам.



- По структуре обещаний видно, что с начала отопительного сезона поступило 265 жалоб на порывы в сетях теплоснабжения. В новогодние праздники было только три таких обращения. Также мы видим положительную динамику по сравнению с предыдущим отопительным сезоном, - отметил Евгений Лепекин.



- Обратите внимание на 10 тысяч жалоб, направленные в управляющие компании, и около десяти тысяч на недостаточные параметры отопления. Не может быть, что здесь проблема не только управляющих компаний, но и ресурсоснабжающих организаций, - сказала Евгения Уваркина.



- Все правильно. Они отмечены, потому что проблемы возникали на границе домов. Многие из них уже решены совместно с ресурсосберегающей организацией. Сейчас основной упор мы делаем на прохождение отопительного сезона в безаварийном режиме, - ответил Евгений Лепекин.



Также он обратил внимание на две управляющие компании, по которым возникло больше всего жалоб — это ООО «Наш дом Липецк» и ООО «УК РСУ 2». С начала отопительного сезона эти компании не выполнили работу по 79 из 354 и 5 из 17 жалобам соответственно.



- С «Наш дом Липецк» будем вести отдельную работу, так как по этой компании постоянно возникают вопросы. В ГЖУ информацию уже направили. Будем проводить проверки еженедельно, - дополнил Евгений Лепекин.

