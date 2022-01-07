Происшествия

сегодня, 17:03

Ветер повалил остановку

13 2111
#ветер
1
Ветер повалил остановку
В липецком районе Елецкий сильный ветер повалил остановку, об этом сообщает паблик «ЧП 48 Липецк. Новости».

Напомним, сегодня днем спасатели предупредили об усилении ветра в Липецке.

«Возможны порывы ветра скоростью до 17 м\с», - говорилось в предупреждении городского управления по делам ГО и ЧС.
13 2111
#ветер
1

Комментарии (13)

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Мде

7 минут назад
А если бы закрепляли остановки.то мер поставила бы себе 5+
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просто нет слов

10 минут назад
за что не возьмись, всё у наших управленцев и "д'эффективных менеджеров" то падает, то рушится...гениально!
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наблюдатель

24 минуты назад
Говорят,что ветер оторвал доски от входной группы в Парке Победы....
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полный дурдом

30 минут назад
если при скорости ветра 17 м/с остановки уже падают, то, наверное, при 20 м/с скоро здания начнут валиться. Браво нашему мэру за ее "хорошую" работу
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Время настало

40 минут назад
Двоечники рулят! Ура, товарищи!
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да уж

41 минуту назад
нет слов, у нас что торнадо было? как так можно закрепить остановку
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Сергей V

47 минут назад
Беспредел строителей и отсутствие компетенций у контролирующих структур приведут ещё не к таким последствиям. Надо жёстко наказывать за такие вещи всю цепочку.
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Коммунист

53 минуты назад
Опять у буржуев все ветер валит?
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Обезьяна с гранатой

сегодня, 17:34
Ее что на скотч прилепили к асфальту, что ветром сдуло?! И с крыши пленку защитную не отодрали?
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унесённые ветром

сегодня, 17:24
остановка по цене 3,5 млн по креативным технологиям от Уваркиной, переплюнувшие технологии какой нибудь Тойота или БМВ
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