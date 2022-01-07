Происшествия
сегодня, 17:03
Ветер повалил остановку
В липецком районе Елецкий сильный ветер повалил остановку, об этом сообщает паблик «ЧП 48 Липецк. Новости».
Напомним, сегодня днем спасатели предупредили об усилении ветра в Липецке.
«Возможны порывы ветра скоростью до 17 м\с», - говорилось в предупреждении городского управления по делам ГО и ЧС.
Напомним, сегодня днем спасатели предупредили об усилении ветра в Липецке.
«Возможны порывы ветра скоростью до 17 м\с», - говорилось в предупреждении городского управления по делам ГО и ЧС.
Комментарии (13)
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Мде
просто нет слов
наблюдатель
полный дурдом
Время настало
да уж
Сергей V
Коммунист
Обезьяна с гранатой
унесённые ветром