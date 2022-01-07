Коронавирус

сегодня, 14:13

За сутки от COVID-19 умерли восемь человек

6 713
#коронавирус
2
За сутки от COVID-19 умерли восемь человек
За минувшие сутки в Липецкой области от коронавирусной инфекции умерли восемь человек, подтверждены 180 новых случаев инфекции. Из ранее заболевших выздоровели 323 человека. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области COVID-19 заболели 84 815 человек, 78 440 из них выздоровели, 2 859 человек от болезни умерли.

В России за сутки подтверждены 16 735  случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 22 035 человек из ранее заболевших, умерли от коронавирусной инфекции 787 человек.
 
С начала эпидемии в России подтверждены 10 618 035 случаев инфицирования коронавирусом. 9 645 712 из заболевших выздоровели, умерли от инфекции 314 604 человека
6 713
#коронавирус
2

Комментарии (6)

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Кот

17 минут назад
О, Боже!, Не переживай!Ведь есть городские Сселки,Северный рудник...ну ты понял!
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О, Боже!

25 минут назад
Липецк больше НЕ город-полумиллионник.
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Медичка

34 минуты назад
Да бестолочи не в состоянии нешлятся по гостям и людным местам. Бесстрашных ждёт корона и последствия на всю жизнь.
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Местный житель

36 минут назад
Прочитал в Яндекс новости,оказывается по мнению местного населения Липецк входит в пятерку городов с оказанием медицинской помощи(вместе с Москвой, Сочи,Грозным,Магнитогорском).Это что за бред????Полное сумашествие и враньё.
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Наталья

сегодня, 14:34
Началось!!! Каникулы заканчиваются,статистика попрет вверх!!!
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002

сегодня, 14:25
А в яндексе написано 130 человек заразилось.Где правда?
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