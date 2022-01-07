За сутки от COVID-19 умерли восемь человек

За минувшие сутки в Липецкой области от коронавирусной инфекции умерли восемь человек, подтверждены 180 новых случаев инфекции. Из ранее заболевших выздоровели 323 человека. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.



С начала эпидемии в Липецкой области COVID-19 заболели 84 815 человек, 78 440 из них выздоровели, 2 859 человек от болезни умерли.



В России за сутки подтверждены 16 735 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 22 035 человек из ранее заболевших, умерли от коронавирусной инфекции 787 человек.



С начала эпидемии в России подтверждены 10 618 035 случаев инфицирования коронавирусом. 9 645 712 из заболевших выздоровели, умерли от инфекции 314 604 человека

