В Липецке вторую неделю ищут пропавшего мужчину

Владимир Бордунов исчез ещё в конце прошлого года.

Липчан просят помочь в розыске 63-летнего Владимира Ивановича Бордунова, который пропал ещё 22 декабря.

Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», мужчина ушёл из своего дома и до настоящего момента не вернулся. Его приметы – рост 180 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русые с проседью. Был одет в черные брюки и куртку, серые кроссовки и черную шапку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.