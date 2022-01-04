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сегодня, 11:16

В Липецке вторую неделю ищут пропавшего мужчину

1 513
#Пропал
В Липецке вторую неделю ищут пропавшего мужчину

Владимир Бордунов исчез ещё в конце прошлого года.

Липчан просят помочь в розыске 63-летнего Владимира Ивановича Бордунова, который пропал ещё 22 декабря.

Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», мужчина ушёл из своего дома и до настоящего момента не вернулся. Его приметы – рост 180 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русые с проседью. Был одет в черные брюки и куртку, серые кроссовки и черную шапку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

1 513
#Пропал

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