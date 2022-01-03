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В Воронежской области пьяная компания избила двоих детей

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#избиение #дети

Два брата возвращались домой из магазина 31 декабря, когда на них напала пьяная компания.

Пьяная компания напала на двоих детей в центральном сквере Борисоглебска днём 31 декабря. Мальчиков повалили на землю, избивали и выкручивали руки, - рассказала "Вести Воронеж" мать одного из пострадавших детей. По ее словам, поводом для избиения могла стать внешность её 13-летнего сына – ребенок носит длинные волосы.

По предварительным данным, двоюродные братья возвращались из магазина 31 декабря около 16:30. Пьяная компания начала приставать ещё в магазине, когда мальчики расплачивались. Показывали пальцем, смеялись, что-то выкрикивали. Когда ребята вышли и ускорили шаг, то услышали: "Вали его!". И на них набросились сзади.

"Дети звали на помощь. Мой племянник пытался спросить: "Ребят, в чём дело, что мы вам сделали?", но получил удар от другого пьяного. Мы с мужем увидели драку в окно. Также на помощь прибежали сотрудники магазина. На вопрос о том, зачем они напали на детей, ответили, что хотели их проучить за невежливость, - сообщила мать одного из братьев.

Родители кинулись отбивать школьников. По словам матери, компания обидчиков – это два молодых мужчины и девушка. От них якобы сильно пахло алкоголем, а в карманах были бутылки.

После инцидента у одного из братьев болят плечо и ребро. У второго расцарапано лицо, и появились синяки. Ко всему прочему, дети очень испугались.

Полиция начала проверку по факту нападения на школьников. Виновников разыскивают, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
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#избиение #дети

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