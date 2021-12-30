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48 минут назад
Мэру Томска дали 2 года колонии за злоупотребление должностными полномочиями
Мэра Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября 2020 года за превышение полномочий.
Советский районный суд Томска приговорил к двум годам колонии общего режима мэра города Ивана Кляйна по делу о злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве, - передает ТАСС из зала суда.
"Советский районный суд Томска <...> установил: <...> подсудимый Кляйн <...> дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности", — сказал судья Николай Хабаров при оглашении приговора.
"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима", - озвучил решение судья.
В ходе оглашения приговора суд сменил статью обвинения с части 2 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") на часть 2 статьи 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями").
В ходе прений прокуратура просила суд признать Кляйна виновным по всем трем эпизодам дела и осудить на 5 лет колонии общего режима. Сторона защиты настаивала на невиновности чиновника.
Защита намерена обжаловать приговор, - сообщил адвокат Андрей Гривцов.
13 ноября 2020 года градоначальника задержали на рабочем месте. Суд арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта он находится под домашним арестом, вину не признал. Кляйна обвиняют по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, еще один — с незаконным участием в предпринимательской деятельности, - передает РИА Новости.
"Советский районный суд Томска <...> установил: <...> подсудимый Кляйн <...> дважды злоупотребил должностными полномочиями и незаконно участвовал в предпринимательской деятельности", — сказал судья Николай Хабаров при оглашении приговора.
"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима", - озвучил решение судья.
В ходе оглашения приговора суд сменил статью обвинения с части 2 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") на часть 2 статьи 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями").
В ходе прений прокуратура просила суд признать Кляйна виновным по всем трем эпизодам дела и осудить на 5 лет колонии общего режима. Сторона защиты настаивала на невиновности чиновника.
Защита намерена обжаловать приговор, - сообщил адвокат Андрей Гривцов.
13 ноября 2020 года градоначальника задержали на рабочем месте. Суд арестовал его, а позже отстранил от должности на время следствия. С марта он находится под домашним арестом, вину не признал. Кляйна обвиняют по трем эпизодам уголовного дела, два из которых связаны с превышением должностных полномочий, еще один — с незаконным участием в предпринимательской деятельности, - передает РИА Новости.