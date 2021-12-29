В мире
40 минут назад
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Для отражения атаки были задействованы сирийские системы ПВО.
ВВС Израиля выпустили четыре управляемые ракеты со стороны Средиземного моря.
С 04:21 до 04:26 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Средиземного моря, без пересечения границы, нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта, - рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
"В результате нанесен незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре", - сообщил контр-адмирал.
По его словам, силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали. Дело в том, что в момент воздушного удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром Хмеймим самолет военно-транспортной авиации ВКС России. Чтобы избежать попадания в него, сирийские военные огонь по израильским ракетам не открывали, - пишет "Российская газета".
"Потерь среди военнослужащих вооруженных сил Сирии нет", - заявил Журавлев.
Армия Израиля заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения иностранных СМИ о том, что ПВО Сирии не нанесли удар по F-16 Израиля, так как в Хмеймиме садился самолет ВКС России.
"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - сообщили в армии.
С 04:21 до 04:26 два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Средиземного моря, без пересечения границы, нанесли удар четырьмя управляемыми ракетами по объектам на территории порта, - рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
"В результате нанесен незначительный материальный ущерб портовой инфраструктуре", - сообщил контр-адмирал.
По его словам, силы ПВО Сирии в противовоздушный бой не вступали. Дело в том, что в момент воздушного удара в зоне поражения зенитных комплексов находился заходивший на посадку на аэродром Хмеймим самолет военно-транспортной авиации ВКС России. Чтобы избежать попадания в него, сирийские военные огонь по израильским ракетам не открывали, - пишет "Российская газета".
"Потерь среди военнослужащих вооруженных сил Сирии нет", - заявил Журавлев.
Армия Израиля заявила РИА Новости, что не комментирует сообщения иностранных СМИ о том, что ПВО Сирии не нанесли удар по F-16 Израиля, так как в Хмеймиме садился самолет ВКС России.
"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - сообщили в армии.
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23.12.2021 14:57В мире