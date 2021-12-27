Происшествия
14 минут назад
В Липецке рыбак провалился под лёд
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Мужчина самостоятельно выбрался из воды, но получил обморожения.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, накануне в Липецке около 7 утра рыбак провалился под лёд.
Мужчина самостоятельно выбрался из воды, снял мокрую одежду, раздетым на морозе дошёл до остановки, после чего был доставлен в больницу.
Рыбак госпитализирован с серьёзными обморожениями рук и ног.
Мужчина самостоятельно выбрался из воды, снял мокрую одежду, раздетым на морозе дошёл до остановки, после чего был доставлен в больницу.
Рыбак госпитализирован с серьёзными обморожениями рук и ног.
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