Происшествия

14 минут назад

В Липецке рыбак провалился под лёд

306
#рыбак #обморожения
В Липецке рыбак провалился под лёд

Мужчина самостоятельно выбрался из воды, но получил обморожения.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, накануне в Липецке около 7 утра рыбак провалился под лёд.

Мужчина самостоятельно выбрался из воды, снял мокрую одежду, раздетым на морозе дошёл до остановки, после чего был доставлен в больницу.

Рыбак госпитализирован с серьёзными обморожениями рук и ног.
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#рыбак #обморожения

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