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39 минут назад

Фигуранты второго дела о пожаре в «Зимней вишне» получили от семи до 18 лет колонии

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Центральный районный суд Кемерова вынес приговор главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС.

Ей дали 18 лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями при строительстве ТЦ и получение взятки в размере семи миллионов рублей от застройщика «Зимней вишни» — генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат». В 2014 году Комкова получила взятку в виде автомобиля стоимостью более 1,5 миллиона рублей за покровительство застройщику при возведении блок-секции многоэтажного дома в Междуреченске. Она легализовала имущество, полученное преступным путем. Суд также оштрафовал экс-чиновницу на 80 млн рублей.

Сын Комковой Эдуард осужден на десять лет. Никита Чередниченко, представлявший интересы «Кемеровского кондитерского комбината», осужден на 15 лет заключения и штраф в размере 70,5 млн рублей. Бывший замглавы Госстройнадзора Кузбасса Светлана Шенгерей получила наказание в виде семи лет лишения свободы.

Старший помощник прокурора Кузбасса по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич заявила, что гособвинение удовлетворено приговором. "Государственное обвинение в целом удовлетворено назначенным наказанием. Окончательное решение будет принято после изучения копии приговора, которая будет предоставлена судом. Будет дана оценка его законности и обоснованности", - сказала она.

Никто из фигурантов свою вину в рамках предъявленных обвинений не признал.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Еще 79 человек пострадали. Возгорание произошло из-за протекающей крыши: вода залила светильник, произошло замыкание. В здании ТЦ не работала пожарная сигнализация и не функционировали пожарные выходы.
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