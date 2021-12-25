Происшествия

14 минут назад

Липчане стали больше жаловаться на коррупцию

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#коррупция
Липчане стали больше жаловаться на коррупцию

Сообщений о коррупции стало на 10% больше, уголовных дел - на треть.

На заседании совета Общественной палаты Липецкой области обсудили антикоррупционную политику в регионе. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, заместитель руководителя следственного управления СК России по Липецкой области Вадим Муратов отметил, что следственным управлением принимаются активные меры для повышения эффективности работы по выявлению и расследованию преступлений коррупционной направленности, которые дают видимые результаты.

Только за 9 месяцев текущего года в следственные органы поступило почти на 10% больше сообщений о преступлениях коррупционной направленности. Возбуждено более 130 уголовных дел, что на треть больше аналогичного периода прошлого года.

Дача и получение взяток является одним из самых распространенных преступлений коррупционной направленности.
110
#коррупция

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