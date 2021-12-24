Происшествия

сегодня, 14:30

Известный липецкий блогер просит прокуратуру выяснить, кто заманивает детей в подвал

12 2485
#подвал #дети
2
Известный липецкий блогер просит прокуратуру выяснить, кто заманивает детей в подвал

В Тик-Токе набирает популярность странный мэм.

К  Андрею Трофименкову обратилась обеспокоенная липчанка. Она рассказала, что в родительском чате одной из школ в новом микрорайоне Липецка обсуждают истории о том, что девушки-подростки заманивают детей в подвалы со словами «Мы знаем, куда пропал Влад А4» (известный блогер) с целью снять ролики для Тик-Тока».

В этой соцсети набирает популярность подвальный перфоманс. Один из подписчиков блогера написал шуточный комментарий, в котором просил выпустить его из подвала. Автор ответил, что не только не выпустит, но и приложит все усилия, чтобы подписчик оставался там максимально долго. Это подтолкнуло других Тик-Токеров снимать видео с планами побега из подвала.

Липецкие родители теперь обеспокоены тем, что их детей ради забавы могут заманить в подвал, а потом там закрыть.







 — Популярность мема «дети в подвале» набирает обороты. Десятки источников дают инструкцию «Как заманить детей в подвал»: Обращаюсь в прокуратуру Липецкой области с просьбой внимательно проверить эти сигналы и принять действенные меры по защите наших детей, — написал Андрей Трофименков.

 — У нас  обращений  по поводу таких фактов нет. В случае, если родителям известны конкретные факты, необходимо обращаться в органы системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в полицию, органы образования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
12 2485
#подвал #дети
2

Комментарии (12)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Заманить

9 минут назад
можно того, кто ведется. Если родители не объяснили, кого можно слушать, а кого нет, то это плохо. Независимость детей, хороша ли? Дети и родители одно.
ответить

Гость

15 минут назад
Все подвалы закрыты должны быть. Звоните в УК и они вешают замок.. Всё очень просто. А если нет, то в каждом доме практически есть старший по дому.
ответить

Эксперту

20 минут назад
Эксперт, да, компьютеры тоже запретим, негоже пиндоскому вражиле наших дитеток склонять к западу. И телефоны, а то китайцы скоро захватят дальние рубежи - обвалим им экономику! И вообще все запретим! Что за чушь? Дети просто играли похоже, а открытые подвалы и стройки - к ЖКХ и городу вопросы.
ответить

Горь Александров

27 минут назад
Александр Горелов, оставить одного тебя . И вконтакте !
ответить

Электрик

28 минут назад
Эксперт, с таким же рвением нужно запретить пабы и любые другие пивнушки. Не мало пьющих мужиков пристают, насилуют и все в этом духе. Там не только маральего ребёнок может быть подавлен но и физически
ответить

===

39 минут назад
Доиграются великовозрастные, пока кто то из детей не пропадет или погибнет! Эти вещи надо на корню рубить! Берегите своих детей!
ответить

Максим Сергеевич

42 минуты назад
Эксперт, согласен! Но не стоит останавливаться на полумерах - запретить сотовые нужно (все тоже самое могут в контакте, ютубе, яндексе разместить)! Всем пейджеры выдать!
ответить

Областная прокуратура ожидает

54 минуты назад
Что все факты и доказательства им принесут на блюдечке, предварительно заверив у * , тогда они может и снизойдут - поглядят.
ответить

Александр Горелов

56 минут назад
Эксперт, совершенно верно.Полный запрет тик-тока.
ответить

Михаил Ефремов

58 минут назад
Предлагаю родителям создать дружину и проводить рейды у подвалов от куда были эти тревожные сигналы и провести воспитательную беседу.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

«Вынул нож, торчащий из трупа одного брата, чтобы напасть на второго»
#Убийство #прокуратура
«Вынул нож, торчащий из трупа одного брата, чтобы напасть на второго»

9 минут назад

Происшествия
«Пассажиров высаживают посередине проезжей части»
#ПДД #нарушение
3
«Пассажиров высаживают посередине проезжей части»

26 минут назад

Происшествия
Перед поворотом на Ссёлки автомобиль врезался в отбойник
#ДТП
8
Перед поворотом на Ссёлки автомобиль врезался в отбойник

сегодня, 12:59

Происшествия
Злодей по электронной почте «заминировал» липецкие торговые центры
#Ложный вызов #сообщение о трерроризме #прокуратура
5
Злодей по электронной почте «заминировал» липецкие торговые центры

сегодня, 12:31

Происшествия
90-летнюю женщину ограбили на улице
#ограбление #грабеж
6
90-летнюю женщину ограбили на улице

сегодня, 11:54

Происшествия
Мошенники обманули липчан на 282 миллиона рублей
#мошенничество
15
Мошенники обманули липчан на 282 миллиона рублей

сегодня, 11:23

Происшествия