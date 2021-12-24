Происшествия
сегодня, 14:30
Известный липецкий блогер просит прокуратуру выяснить, кто заманивает детей в подвал
В Тик-Токе набирает популярность странный мэм.
К Андрею Трофименкову обратилась обеспокоенная липчанка. Она рассказала, что в родительском чате одной из школ в новом микрорайоне Липецка обсуждают истории о том, что девушки-подростки заманивают детей в подвалы со словами «Мы знаем, куда пропал Влад А4» (известный блогер) с целью снять ролики для Тик-Тока».
В этой соцсети набирает популярность подвальный перфоманс. Один из подписчиков блогера написал шуточный комментарий, в котором просил выпустить его из подвала. Автор ответил, что не только не выпустит, но и приложит все усилия, чтобы подписчик оставался там максимально долго. Это подтолкнуло других Тик-Токеров снимать видео с планами побега из подвала.
Липецкие родители теперь обеспокоены тем, что их детей ради забавы могут заманить в подвал, а потом там закрыть.
— Популярность мема «дети в подвале» набирает обороты. Десятки источников дают инструкцию «Как заманить детей в подвал»: Обращаюсь в прокуратуру Липецкой области с просьбой внимательно проверить эти сигналы и принять действенные меры по защите наших детей, — написал Андрей Трофименков.
— У нас обращений по поводу таких фактов нет. В случае, если родителям известны конкретные факты, необходимо обращаться в органы системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в полицию, органы образования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
В этой соцсети набирает популярность подвальный перфоманс. Один из подписчиков блогера написал шуточный комментарий, в котором просил выпустить его из подвала. Автор ответил, что не только не выпустит, но и приложит все усилия, чтобы подписчик оставался там максимально долго. Это подтолкнуло других Тик-Токеров снимать видео с планами побега из подвала.
Липецкие родители теперь обеспокоены тем, что их детей ради забавы могут заманить в подвал, а потом там закрыть.
— Популярность мема «дети в подвале» набирает обороты. Десятки источников дают инструкцию «Как заманить детей в подвал»: Обращаюсь в прокуратуру Липецкой области с просьбой внимательно проверить эти сигналы и принять действенные меры по защите наших детей, — написал Андрей Трофименков.
— У нас обращений по поводу таких фактов нет. В случае, если родителям известны конкретные факты, необходимо обращаться в органы системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, в том числе в полицию, органы образования, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Комментарии (12)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Заманить
Гость
Эксперту
Горь Александров
Электрик
===
Максим Сергеевич
Областная прокуратура ожидает
Александр Горелов
Михаил Ефремов