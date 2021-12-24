Злодей по электронной почте «заминировал» липецкие торговые центры

Грозные сообщения по электронной почте получили все крупнейшие торговые центры города.

Прокуратура Октябрьского округа Липецка инициировала возбуждение уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения о терроризме.

Как сообщила GOROD48 пресс-секретарь областной прокуратуры Татьяна Ткачёва, неизвестный по электронной почте направил на адреса крупнейших торговых центров сообщения о том, что в здания якобы заминированы. В итоге по тревоге были подняты все оперативные службы, но при исследовании супермаркетов взрывные устройства не были обнаружены. В числе пострадавший оказались ТРЦ «Ривьера», ТЦ «Европа», «Л`Cbnb», «Малибу», «Квартал»

По словам Ткачёвой, пока злоумышленник не найден, но его будут разыскивать, в том числе и по адресу электронки, с которой поступили ложные сообщения.

По статье 207, ч.2 УК РФ виновному грозит до 3 до 5 лет лишения свободы, штраф от 500 до 700 тысяч рублей. Кроме того, его могу обязать компенсировать государству расходы, связанные с выездом экстренных бригад к место предполагаемого ЧП.