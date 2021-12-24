Происшествия

10 минут назад

Злодей по электронной почте «заминировал» липецкие торговые центры

149
#Ложный вызов #сообщение о трерроризме #прокуратура

Грозные сообщения по электронной почте получили все крупнейшие торговые центры города.

Прокуратура Октябрьского округа Липецка инициировала возбуждение уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения о терроризме.

Как сообщила GOROD48 пресс-секретарь областной прокуратуры Татьяна Ткачёва, неизвестный по электронной почте направил на адреса крупнейших торговых центров сообщения о том, что в здания якобы заминированы. В итоге по тревоге были подняты все оперативные службы, но при исследовании супермаркетов взрывные устройства не были обнаружены. В числе пострадавший оказались ТРЦ «Ривьера», ТЦ «Европа», «Л`Cbnb», «Малибу», «Квартал»

По словам Ткачёвой, пока злоумышленник не найден, но его будут разыскивать, в том числе и по адресу электронки, с которой поступили ложные сообщения.

По статье 207, ч.2 УК РФ виновному грозит до 3 до 5 лет лишения свободы, штраф от 500 до 700 тысяч рублей. Кроме того, его могу обязать компенсировать государству расходы, связанные с выездом экстренных бригад к место предполагаемого ЧП.

149
#Ложный вызов #сообщение о трерроризме #прокуратура

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

90-летнюю женщину ограбили на улице
#ограбление #грабеж
2
90-летнюю женщину ограбили на улице

46 минут назад

Происшествия
Липчанин передал QR-код мошенникам и лишился 85 000 рублей
#мошенничество
11
Липчанин передал QR-код мошенникам и лишился 85 000 рублей

сегодня, 10:24

Происшествия
В Липецком районе сгорел автомобиль «Audi»
#МЧС #пожар
1
В Липецком районе сгорел автомобиль «Audi»

сегодня, 10:23

Происшествия
Перед Новым годом в Липецке нашли «Хеннесси» без акцизов и специальных марок
#торговля #алкоголь #сигареты
3
Перед Новым годом в Липецке нашли «Хеннесси» без акцизов и специальных марок

сегодня, 10:08

Происшествия
В Липецке задержана семья обнальщиков
#отмывание денег
9
В Липецке задержана семья обнальщиков

сегодня, 09:36

Происшествия
В Грязях перевернулся «Митсубиси», пострадал 61-летний водитель
#авария #ДТП
2
В Грязях перевернулся «Митсубиси», пострадал 61-летний водитель

сегодня, 09:01

Происшествия