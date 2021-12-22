14-летний мальчик чинил удлинитель и погиб от удара током

Следственный комитет проверят обостоятельства его гибели.

Тербунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту гибели 14-летнего школьника.

«По данным следствия, вечером 21 декабря в частном доме села Донское Задонского района обнаружено тело 14-летнего подростка с повреждениями характерными при электротравме. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили родители школьника. По предварительным данным, подросток пытался починить электроудлинитель, находящийся под напряжением», - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области.Следствием проведен осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти школьника. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.