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В МГУ обещают комфортное пребывание 9-летней студентки Тепляковой после скандала с ее отцом
Сотрудники факультета ранее вызвали полицию из-за скандального поведения отца девятилетней студентки, который прорывался через охрану "разобраться с преподавателями".
"Администрация факультета психологии обеспечит образовательный процесс Алисе Тепляковой и сделает все для комфортного пребывания студентки на территории факультета", - сообщили в пресс-службе факультета.
Отец девятилетней Алисы Тепляковой, изучающей психологию в МГУ, во время экзамена дочери напал на заведующего кафедрой,- также говорится в пресс-релизе факультета.
Ранее сотрудники факультета психологии МГУ вызвали полицию из-за скандального поведения отца Тепляковой. Отмечается, что мужчина прорывался через охрану "разобраться с преподавателями", поскольку ему не понравилась полученная дочкой оценка на экзамене и процедура его проведения, - передает ТАСС.
О том, что между отцом Тепляковой и сотрудниками МГУ произошел конфликт стало известно накануне. При этом мнения о произошедшем у сторон разнятся.
В пресс-службе факультета сообщили, что 9-летняя студентка сдавала предмет "Введение в психологию". Она не сдала его и, расстроившись из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории прежде, чем узнала результат. В пресс-службе отметили, что комиссия ждала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец "устроил скандал".
Отец девочки Евгений Тепляков рассказал "Известиям", что, по его словам, процедура экзамена была нарушена, а саму сдачу назначили, не уведомив об этом родителей. По его словам, критерии оценивания также не озвучивались. Девочка была подготовлена для экзамена в устной форме, но преподаватели сообщили ей, что она не может сдать экзамен устно, - отметил родитель. По его словам, ректорат, Рособрнадзор и учебная часть были уведомлены о том, что родители запрещают проводить письменный экзамен, поскольку ребенок к нему не готовился.
Но, согласно требованиям, если девочка не ответит письменно на первый вопрос, ее не допустят до второй части, то есть до устного экзамена. По словам мужчины, его ребенка "полтора часа пытали и удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его".
Москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в 8 лет и получила аттестат в московской школе № 626. Аттестат об окончании девяти классов девочка получила в 7 лет.
2 октября ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что девочка учится, а папа ходит с ней на занятия. Также ректор отметил, что 9-летнюю студентку не планируется отчислять.
В августе стало известно, что Алиса Теплякова не поступила на бюджетное место на психологическом факультете МГУ. Ее отец рассказал, что девочка будет учиться на платной основе.
Лидия