Общество

47 минут назад

В Липецке увеличилось число рождений и браков

236
#демография #рождаемость
В Липецке увеличилось число рождений и браков
Как сообщили в управлении ЗАГС, с начала года в Липецке родились 4518 малышей - на 142 больше, чем в прошлом году. Традиционно лидером по количеству актовых записей о рождении остается Октябрьский округ, где развиваются новые микрорайоны и проживает большое количество молодых семей.

В числе самых популярных имен для девочек остаются Анна, Анастасия, София, Мария. Для мальчиков - Дмитрий, Артем, Александр.

При этом новорожденным давали и редкие имена. Среди мальчиков это Петр, Назарий, Гордей. Среди девочек – Изабелла, Кассандра, Антонина, Виталина.

Наряду с ростом рождаемости увеличилось и количество зарегистрированных браков. В сравнении с прошлым годом оно выросло до 3508, что больше чем в прошлом на 562. При этом уменьшилось количество разводов – 1852 против прошлогодних 2110.
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#демография #рождаемость

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