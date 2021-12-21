В Липецке увеличилось число рождений и браков

Как сообщили в управлении ЗАГС, с начала года в Липецке родились 4518 малышей - на 142 больше, чем в прошлом году. Традиционно лидером по количеству актовых записей о рождении остается Октябрьский округ, где развиваются новые микрорайоны и проживает большое количество молодых семей.



В числе самых популярных имен для девочек остаются Анна, Анастасия, София, Мария. Для мальчиков - Дмитрий, Артем, Александр.



При этом новорожденным давали и редкие имена. Среди мальчиков это Петр, Назарий, Гордей. Среди девочек – Изабелла, Кассандра, Антонина, Виталина.



Наряду с ростом рождаемости увеличилось и количество зарегистрированных браков. В сравнении с прошлым годом оно выросло до 3508, что больше чем в прошлом на 562. При этом уменьшилось количество разводов – 1852 против прошлогодних 2110.

