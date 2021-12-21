Общество
37 минут назад
Ославившаяся благоустройством Комсомольского пруда компания засветилась в скандале с новым бассейном
«Доминант» занимался строительством спортивного комплекса под Липецком.
Региональный арбитражный суд рассмотрел иск администрации Липецкого района в адрес ООО «Доминант». Чиновники требовали от подрядчика устранения недостатков, выявленных при эксплуатации построенного компанией в деревне Копцевы Хутора спортивного комплекса «Атлант».
1 декабря 2015 года администрация Липецкого района и «СтройСоюз» заключили муниципальный контракт на строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на улице Котовского. ООО «СтройСоюз» в середине 2019 года было реорганизовано и присоединено к ООО «Доминант». К этому моменту спортивный комплекс, который назвали «Атлант», уже был сдан. Гарантия на работы была установлена на 5 лет. Зимой 2018 года проверка выявила недостатки, который подрядчик должен был устранить в течение года. Недочеты выявляли и в ходе следующих проверок, но подрядчик не торопился их исправлять. В ходе экспертизы установили, что стоимость ликвидации недоделок составляет 3 723 241 рубль. С учетом роста стоимости работ конечная сумма иска составила 7 137 867 рублей.
Суд полностью удовлетворил требование истца. Помимо 7,1 млн рублей «Доминанту» придется погасить издержки почти на 160 000 рублей.
ООО «Доминант» известна липчанам как подрядчик благоустройства сквера у Комсомольского пруда. Благоустройство сквера у Комсомольского пруда в Липецке обошлось городскому бюджету в 61,8 млн рублей. ООО «Доминант» должно было за эти деньги к 1 октября 2018 года выложить плиткой тротуары, нанести покрытие из мелкой гальки на пешеходные дорожки, смонтировать уличное освещение, озеленить газоны, устроить спортивный уголок и детскую площадку.
МКУ «Управление строительства Липецка» оплатило работ подрядчика, но уже в феврале 2019-го начали крошиться бетонные подпорные стенки, отделяющие газон от тротуара. Позже аудиторы Счетной палаты Липецка обнаружили в сквере массу недоделок и просто брака: сколотые бордюры, проплешины на газонах, какой-то сухостой, обозначающий элитные сорта кустарника, торчащие из-под гравия геосетку и провода, которые должны питать электроэнергией светильники-столбики, сломанные уличные тренажеры.
Глава Липецка Евгения Уваркина сочла, что ООО «Доминант» обобрал городской бюджет минимум на 8,3 миллиона рублей. В иске мэрии к подрядчику в Арбитражном суде фигурировали претензии к экотротуару, резиновому покрытию, плитке, подпорным стенкам, отсутствию тысяч кустов бруннеры. Пока мэрии удалось отсудить у подрядчика 4,5 млн рублей.
Сейчас организация находится под угрозой банкротства. Заявление о финансовой несостоятельности фирмы подали представители Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Липецкой области. Причина иска — долги по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. По сведениям на дату подачи иска за ООО «Доминант» числится долгов на 599 412 рублей. Среди них долги по уплате налога на прибыль, по НДФЛ, НДС, по страховым взносам в ФОМС и ПФР. Компания начала копить долги еще с 2018 года. В дело о банкротстве уже вступило управление строительства Липецка.
1 декабря 2015 года администрация Липецкого района и «СтройСоюз» заключили муниципальный контракт на строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном на улице Котовского. ООО «СтройСоюз» в середине 2019 года было реорганизовано и присоединено к ООО «Доминант». К этому моменту спортивный комплекс, который назвали «Атлант», уже был сдан. Гарантия на работы была установлена на 5 лет. Зимой 2018 года проверка выявила недостатки, который подрядчик должен был устранить в течение года. Недочеты выявляли и в ходе следующих проверок, но подрядчик не торопился их исправлять. В ходе экспертизы установили, что стоимость ликвидации недоделок составляет 3 723 241 рубль. С учетом роста стоимости работ конечная сумма иска составила 7 137 867 рублей.
Суд полностью удовлетворил требование истца. Помимо 7,1 млн рублей «Доминанту» придется погасить издержки почти на 160 000 рублей.
ООО «Доминант» известна липчанам как подрядчик благоустройства сквера у Комсомольского пруда. Благоустройство сквера у Комсомольского пруда в Липецке обошлось городскому бюджету в 61,8 млн рублей. ООО «Доминант» должно было за эти деньги к 1 октября 2018 года выложить плиткой тротуары, нанести покрытие из мелкой гальки на пешеходные дорожки, смонтировать уличное освещение, озеленить газоны, устроить спортивный уголок и детскую площадку.
МКУ «Управление строительства Липецка» оплатило работ подрядчика, но уже в феврале 2019-го начали крошиться бетонные подпорные стенки, отделяющие газон от тротуара. Позже аудиторы Счетной палаты Липецка обнаружили в сквере массу недоделок и просто брака: сколотые бордюры, проплешины на газонах, какой-то сухостой, обозначающий элитные сорта кустарника, торчащие из-под гравия геосетку и провода, которые должны питать электроэнергией светильники-столбики, сломанные уличные тренажеры.
Глава Липецка Евгения Уваркина сочла, что ООО «Доминант» обобрал городской бюджет минимум на 8,3 миллиона рублей. В иске мэрии к подрядчику в Арбитражном суде фигурировали претензии к экотротуару, резиновому покрытию, плитке, подпорным стенкам, отсутствию тысяч кустов бруннеры. Пока мэрии удалось отсудить у подрядчика 4,5 млн рублей.
Сейчас организация находится под угрозой банкротства. Заявление о финансовой несостоятельности фирмы подали представители Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Липецкой области. Причина иска — долги по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. По сведениям на дату подачи иска за ООО «Доминант» числится долгов на 599 412 рублей. Среди них долги по уплате налога на прибыль, по НДФЛ, НДС, по страховым взносам в ФОМС и ПФР. Компания начала копить долги еще с 2018 года. В дело о банкротстве уже вступило управление строительства Липецка.
А сколько подрядов ещё впереди !