Подрядчик благоустройства сквера у Комсомольского пруда может избежать банкротства

Заявитель не планирует оплачивать процедуру признания финансовой несостоятельности фирмы, а у компании может не оказаться достаточно денег и имущества на расходы по банкротству.

Арбитражный суд Липецкой области 22 сентября планирует рассмотреть заявление о банкротстве ООО «Доминант». Эта компания известна липчанам, как подрядчик благоустройства сквера у Комсомольского пруда. Заявление о финансовой несостоятельности фирмы подали представители Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Липецкой области.



Как указано в документах суда, первое слушание по заявлению может завершиться прекращением производства по делу о банкротстве. Дело в том, что налоговая не намерена оплачивать процедуру банкротства ООО «Доминант», и пока у суда нет сведений о том, достаточно ли у потенциального банкрота имущества и средств на оплату процедуры признания финансовой несостоятельности. А если банкротство никто не оплачивает, дело автоматически прекращают. К 22 сентября налоговики должны представить доказательства финансового обеспечения производства по делу, а ООО «Доминант» - отзыв на иск о банкротстве и финансовую отчетность.



Напомним, причина иска — долги по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. По сведениям на дату подачи иска за ООО «Доминант» числится долгов на 599 412 рублей. Среди них долги по уплате налога на прибыль, по НДФЛ, НДС, по страховым взносам в ФОМС и ПФР. Компания начала копить долги еще с 2018 года.



ООО «Доминант» (ИНН 4826087203) было зарегистрировано в 2013 году, как строительная компания с уставным капиталом в 201 000 рублей.



Благоустройство сквера у Комсомольского пруда в Липецке обошлось городскому бюджету в 61,8 млн рублей. ООО «Доминант» должно было за эти деньги к 1 октября 2018 года выложить плиткой тротуары, нанести покрытие из мелкой гальки на пешеходные дорожки, смонтировать уличное освещение, озеленить газоны, устроить спортивный уголок и детскую площадку.



МКУ «Управление строительства Липецка» оплатило работ подрядчика, но уже в феврале 2019-го начали крошиться бетонные подпорные стенки, отделяющие газон от тротуара. Позже аудиторы Счетной палаты Липецка обнаружили в сквере массу недоделок и просто брака: сколотые бордюры, проплешины на газонах, какой-то сухостой, обозначающий элитные сорта кустарника, торчащие из-под гравия геосетку и провода, которые должны питать электроэнергией светильники-столбики, сломанные уличные тренажеры.



Глава Липецка Евгения Уваркина сочла, что ООО «Доминант» обобрал городской бюджет минимум на 8,3 миллиона рублей. В иске мэрии к подрядчику в Арбитражном суде фигурировали претензии к экотротуару, резиновому покрытию, плитке, подпорным стенкам, отсутствию тысяч кустов бруннеры. Пока мэрии удалось отсудить у подрядчика 4,5 млн рублей.