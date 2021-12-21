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В ДТП с губернатором Кемеровской области пострадали трое
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Предварительно, причиной ДТП стали сложные погодные условия.
Авария со служебным автомобилем губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым произошла на трассе Кемерово-Новокузнецк 21 декабря.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в момент аварии находился в служебном автомобиле, он не пострадал, - рассказали в пресс-службе администрации региона.
"Сегодня в 09.00 на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная" в Прокопьевск", - сообщается в Телеграм-канале Цивилева.
"Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь. Обстоятельства случившегося выясняет ГИБДД. На месте работает скорая помощь", - добавляется в сообщении.
Известно, что в ДТП попали грузовые и легковые автомобили: на обочине на аварийке стоят две фуры, а также чёрные микроавтобус, джип и белый седан, подъехал эвакуатор. Авария произошла на трассе Кемерово — Новокузнецк в районе поворота, по данным местных СМИ, в 60 километрах от Новокузнецка, - передает РИА Новости.
Телеканал РЕН ТВ сообщает о трех пострадавших. По данным СМИ, на трассе столкнулись два легковых автомобиля, два грузовика и микроавтобус. Предварительно, причиной ДТП стали сложные погодные условия.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в момент аварии находился в служебном автомобиле, он не пострадал, - рассказали в пресс-службе администрации региона.
"Сегодня в 09.00 на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная" в Прокопьевск", - сообщается в Телеграм-канале Цивилева.
"Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь. Обстоятельства случившегося выясняет ГИБДД. На месте работает скорая помощь", - добавляется в сообщении.
Известно, что в ДТП попали грузовые и легковые автомобили: на обочине на аварийке стоят две фуры, а также чёрные микроавтобус, джип и белый седан, подъехал эвакуатор. Авария произошла на трассе Кемерово — Новокузнецк в районе поворота, по данным местных СМИ, в 60 километрах от Новокузнецка, - передает РИА Новости.
Телеканал РЕН ТВ сообщает о трех пострадавших. По данным СМИ, на трассе столкнулись два легковых автомобиля, два грузовика и микроавтобус. Предварительно, причиной ДТП стали сложные погодные условия.
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