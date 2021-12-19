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Госдума проверит ЧП с дельфинами в Екатеринбурге

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Зоозащитники Екатеринбурга заявили об избиении дельфинов в океанариуме

Зоозащитники рассказали, что в городском океанариуме бьют дельфинов. Разобраться с этой ситуацией они просят полицию, соответствующее заявление уже написано. Государственная дума РФ также проверит данное видео.

"Как только обращение зоозащитников поступит в территориальное УВД, оно будет в установленном порядке зарегистрировано. По нему проведут проверочные мероприятия, опросят владельцев заведения и примут обоснованное решение с принятием мер реагирования, если информация о насилии над животными подтвердится", - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Это видео — это ответ на вопрос, зачем внесли на этой неделе в Государственную думу проект закона о запрете вылова морских млекопитающих в культурно-зрелищных целях. Это видео мы уже наблюдали, изучили, запросы уйдут во все надзорные органы и в прокуратуру для того, чтобы была проведена проверка этого учреждения. Я думаю, что там букет нарушений вскроется по итогу», — заявил первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

Видео с жестокой тренировки попало в соцсети. На кадрах видно, как тренер бьет по воде пластиковой палкой. Автор видео уверяет, что удары достаются именно дельфину, сообщает ТАСС. Но в самом океанариуме утверждают, что животное никто не бил — это были шлепки по воде.

Океанариум Екатеринбурга открылся в конце 2018 года, он является единственным на Урале и третьим по величине в России. Общая площадь океанариума составляет 8 тыс. кв. м.
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