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Полиция начала проверку видео, где педагог дает пощечину ученику

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Полиция начала проверку после публикации в соцсетях видео, на котором учительница порвала тетрадку школьника и дала ему пощечину в одной из школ Свердловской области. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых, передает РЕН ТВ.

На кадрах видно, как педагог и ученик спорят при других детях. При этом мальчик обращается к преподавателю на ты, не отрывается от телефона и грубо ей отвечает. В комментариях к видео многие поддержали учителя, отметив неподобающее поведение ребенка. Некоторые предположили, что это была провокация. Другие комментаторы уверены, что учитель в любых ситуациях должен сохранять самообладание

Инспекторы по делам несовершеннолетних ведут проверочные мероприятия. Например, они опрашивают участников всех сторон конфликта. Как уточнил Валерий Горелых, по итогам проверки правоохранители примут обоснованное решение и меры реагирования.
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