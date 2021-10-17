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вчера, 13:59

Семиклассница спасла ребенка в пруду в Подмосковье

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Семиклассница из подмосковного Ногинска спасла пятилетнего мальчика, который упал в пруд, пишет "Подмосковье сегодня".

Девочка гуляла с друзьями в парке «Волхонка» и обратила внимание на пятилетнего мальчика, который играл в одиночестве, а потом начал идти за подростками. Она поинтересовалась у малыша, где его мама и папа. На что тот ответил, что у него нет ни родителей, ни дома, и он гуляет один. Какое-то время ребенок крутился возле новых друзей, а потом рванул к пруду и, не удержав равновесие, рухнул с подмостков в воду.

13-летняя школьница нырнула в воду и вытащила ребенка.

К счастью, школьница среагировала так быстро, что малыш не успел потерять сознание. Когда ребенок откашлялся, девочка вместе с друзьями отвела его в ближайший магазин, охранник которого вызвал полицию.

Вскоре нашлась и мама мальчика. Как выяснилось, он просто удачно воспользовался тем, что его мать отвлеклась, и отправился исследовать парк в одиночку.

В результате происшествия ребенок не пострадал. Спасшая его девочка занимается в центре допризывной подготовки молодежи.
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