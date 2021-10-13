Общество

сегодня, 10:44

В Липецке начали приёмку отремонтированных дорог

10 896
#ремонт #дороги #тендер
В Липецке начали приёмку отремонтированных дорог

Комиссия начала объезд обновленных в 2021 году участков с площади Победы.

Сегодня утром специальная комиссия без замечаний приняла отремонтированную на площади Победы дорогу. В состав комиссии входили представители отраслевых ведомств городской администрации, автоинспекции, регионального управления дорог и федерального дорожного агентства. Ни у кого нареканий к полотну, которое ремонтировало «Инфинити Групп», не возникло. Последний раз площадь Победы ремонтировали в 2014 году. К 2021 году дорожное полотно «поплыло»: здесь появилась большая колейность и возникли ямы, что доставляло неудобства движению транспорта.

- Сегодня у нас стартовал период приемки ремонта дорог. Мы с комиссией смотрим участки, принимаем или дает замечания. Площадь Победы — первый объект приемки. Здесь были замечания по качеству нижнего слоя. Было проведено дополнительное исследование, которое показало, что выполненные работы исполнены по нормативам и ГОСТам. После этого подрядчик оперативно выполнил работу, нанес разметку. По участку проводилась инструментальная диагностика от федерального дорожного агентства, которая подтвердила качество выполненных работ -, рассказал GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Николай Дергунов. - Гарантия на дорожный ремонт составит четыре года.

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Ремонт на площади Победы начали 10 апреля. Он обошелся в 15,4 миллиона рублей. Там заменили почти восемь тысяч квадратных метров старого полотна, смонтировали новые люки и дождеприемники, уложили почти тысячу погонных метров бордюров, а также обновили технической тротуар вокруг стелы Победы. На время ремонта на участке ввели ограничение скорости движения — 20 км/ч. Так как участок приняли, временные дорожные знаки уберут, и водители смогут ездить здесь быстрее.

Стоит отметить, что сейчас на площади Победы по проекту «Чистое небо» в кабель-каналы убирают провода электросетей. Эти работы не входили в ремонт площади Победы. Провести обновление полотна и очистить небо от проводов параллельно оказалось невозможно.

После площади Победы комиссия отправилась в поселок Дачный и в Ссёлки, где также работала «Инфинити Групп». В Дачном по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году отремонтировали три участка — это дороги на улицах Писарева, Локомотивной и Ладыгина (подрядчик «АРКС 7»), в Ссёлках — улица Космонавтов. Там критических замечаний также не оказалось.

На улице Писарева за 15,6 млн рублей в этом году за отремонтировали более 13 тысяч квадратных метров полотна, обновили бордюры, знаки и разметку. Ремонт Локомотивной обошелся в 14 млн рублей: здесь заменили восемь тысяч квадратных метров полотна, бордюры, знаки и разметку. На Космонавтов заменили более 15 тысяч квадратных метров дороги, обновили бордюры и тротуары, разметки, знаки, поставили пешеходное ограждение и новый светофор. За 8,6 млн рублей на улице Ладыгина заменили более шести тысяч квадратных метров полотна, обновили бордюры, тротуары, разметку и знаки.




10 896
#ремонт #дороги #тендер

Комментарии (10)

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С Энгельса

4 минуты назад
Житель, полностью ЗА!!!! вроде хорошо так начиналось и всё очень быстро закончилось.....
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Житель

17 минут назад
А на улицу Ф.Энгельса что то ни кто не приехал принять недоделки на дороге.
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А с этой приёмов что?

25 минут назад
А ВЕСЬ ПРОСПЕКТ НАДО СМОТРЕТЬ ПОСЛЕ ИЛИ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ. И когда его приёма намечается? Он ведь так и не принят? Хотя по срокам уже год как должны были знать.
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11111

29 минут назад
Это что прикол? На автобусных остановках продавился асфальт через месяц после ремонта. Бордюры на повороте с Неделина как фурами повалили, так они лежат.
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Плюсую

38 минут назад
Человек, ну и лица на фото, это точно дорожники ,а не братки ? !
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Ага

40 минут назад
Примите площадь ,возле областного дк,смех ,да и только !!!!
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Человек

41 минуту назад
Какие ЧленЫ комиссии, щекастенькие. После приемки пойдут в ресторан, обмывать. Неверное коды от ковида есть у всех.
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О как

50 минут назад
Я понял: чтобы беспрепятственно ходить без маски где-либо, нужно заявлять, что нахожусь в комиссии
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мда уж

50 минут назад
Примите дорогу на аэропорт!!!!!!!
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Какая идиллия

51 минуту назад
Читал и от души смеялся. Как всё хорошо и ладно у заказчика и подрядчика! Ремонт прекрасный и всё соответствует ГОСТам. Только есть один нюанс - попробуйте проехать по площади Победы после небольшого дождя. По траверзу магазина Пятёрочка будет стоять огромная лужа, где легковые автомобили тонут по самые фары. Что будет, если пройдёт сильный дождь, страшно представить.
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