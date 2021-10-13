В Липецке начали приёмку отремонтированных дорог

Комиссия начала объезд обновленных в 2021 году участков с площади Победы.

Сегодня утром специальная комиссия без замечаний приняла отремонтированную на площади Победы дорогу. В состав комиссии входили представители отраслевых ведомств городской администрации, автоинспекции, регионального управления дорог и федерального дорожного агентства. Ни у кого нареканий к полотну, которое ремонтировало «Инфинити Групп», не возникло. Последний раз площадь Победы ремонтировали в 2014 году. К 2021 году дорожное полотно «поплыло»: здесь появилась большая колейность и возникли ямы, что доставляло неудобства движению транспорта.- Сегодня у нас стартовал период приемки ремонта дорог. Мы с комиссией смотрим участки, принимаем или дает замечания. Площадь Победы — первый объект приемки. Здесь были замечания по качеству нижнего слоя. Было проведено дополнительное исследование, которое показало, что выполненные работы исполнены по нормативам и ГОСТам. После этого подрядчик оперативно выполнил работу, нанес разметку. По участку проводилась инструментальная диагностика от федерального дорожного агентства, которая подтвердила качество выполненных работ -, рассказал GOROD48 председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Николай Дергунов. - Гарантия на дорожный ремонт составит четыре года.Ремонт на площади Победы начали 10 апреля. Он обошелся в 15,4 миллиона рублей. Там заменили почти восемь тысяч квадратных метров старого полотна, смонтировали новые люки и дождеприемники, уложили почти тысячу погонных метров бордюров, а также обновили технической тротуар вокруг стелы Победы. На время ремонта на участке ввели ограничение скорости движения — 20 км/ч. Так как участок приняли, временные дорожные знаки уберут, и водители смогут ездить здесь быстрее.Стоит отметить, что сейчас на площади Победы по проекту «Чистое небо» в кабель-каналы убирают провода электросетей. Эти работы не входили в ремонт площади Победы. Провести обновление полотна и очистить небо от проводов параллельно оказалось невозможно.После площади Победы комиссия отправилась в поселок Дачный и в Ссёлки, где также работала «Инфинити Групп». В Дачном по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2021 году отремонтировали три участка — это дороги на улицах Писарева, Локомотивной и Ладыгина (подрядчик «АРКС 7»), в Ссёлках — улица Космонавтов. Там критических замечаний также не оказалось.На улице Писарева за 15,6 млн рублей в этом году за отремонтировали более 13 тысяч квадратных метров полотна, обновили бордюры, знаки и разметку. Ремонт Локомотивной обошелся в 14 млн рублей: здесь заменили восемь тысяч квадратных метров полотна, бордюры, знаки и разметку. На Космонавтов заменили более 15 тысяч квадратных метров дороги, обновили бордюры и тротуары, разметки, знаки, поставили пешеходное ограждение и новый светофор. За 8,6 млн рублей на улице Ладыгина заменили более шести тысяч квадратных метров полотна, обновили бордюры, тротуары, разметку и знаки.