Происшествия

32 минуты назад

Дело полицейского: оставшийся без забора пенсионер рассказал об угрозах строителей

1 535
#мошенничество #вымогательство #превышение
2

GOROD48 встретился с 67-летним Алексеем Куриловым - тем самым пенсионером, после обращения которого в полицию был задержан оперативники уголовного розыска. 

Загрузка плеера
Напомним, что  Алексей Курилов обратился в полицию с заявлением о мошенничестве: цыганская бригада строителей взялась возвести на его дачном участке забор за 100 000 рублей, получила предоплату, но обязательства свои не исполнила. Оперативник уголовного розыска УМВД России по Липецку  встретился с двумя строителями, после чего один из них заявил о нанесенных полицейским побоях и вымогательстве 20 000 рублей.  СКР по Липецкой области возбудил в отношении оперативника уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Друзья и близкие полицейского утверждают, что он всего лишь защищался от агрессивных строителей.

С Алексеем Куриловым мы встретились на его участке в СНТ «Дачный-5». Он показал проплешину в заборе, которую уже заделывали другие строители, и рассказал историю своих мытарств.
По словам Алексея Курилова, в начале осени он увидел объявление, в котором «русская бригада» обещала построить все что угодно. Не смутило его и место, где строители оставили объявление - мусорный бак.

IMG_0318.JPG+2021-10-12-15.30.02.jpg

IMG_0323.JPG+2021-10-12-15.30.02.jpg

- Созвонился.  Ко мне приехали, провели замеры и взяли предоплату. Через неделю привезли столбы. Еще неделю тишина. Потом приехали, поставили два столба и запросили еще денег. И опять исчезли. На звонки перестали отвечать. Через две недели я обратился в полицию. Строителей поймали, а они начинают говорить, что их обидели, не так что-то сделали. А они тут пенсионеров многих обманули  - брали деньги за заказ деньги и исчезали, - рассказал Алексей Курилов.

В отделении полиции, куда строителей доставили после истории с оперативником, они вернули Алексею Курилову 30 тысяч рублей. Бригадир стучал по столу кулаком, говорил, что «мужик и за слова отвечает». Тогда Алексей Курилов в очередной раз поверил подрядчику, который даже привез на его дачный участок оставшийся металл. Но, как выяснилось, треть оплаченных стройматериалов куда-то делась. А бригадир потребовал 30 000 рублей назад.

- Он начал говорить, что сам не знает, зачем отдал мне деньги и начал требовать их  назад. При этом сказал, что если не верну, не будет ни металла, ни работ. Поэтому я нанял других ребят. И из тех материалов, что были, они сделали часть забора. А когда бригадир требовал деньги, он угрожал, чтобы я никуда не обращался. «Мы там все купим, поэтому бесполезно жаловаться», - говорит пенсионер.

По словам Алексея Курилова, после его первого обращения в полицию он не успел доехать до дома, как ему сразу позвонил бригадир с претензией по поводу его заявления в правоохранительные органы. Откуда он могли узнать об этом, Курилов так и не понял. Но после угроз от бригадира не стал испытывать судьбу и написал второе заявление. Теперь он не намерен примирятся с несостоявшимися строителями. К тому же Алексей Курилов искренне не понимает, почему после его обращения пострадал сотрудник полиции.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили, что 34-х и 39-летние мужчины в присутствии сотрудников полиции вернули Алексею Курилову  30 тысяч рублей. При этом они обязались доделать работу. Однако 11 октября Алексей Курилов вновь обратился в полицию с заявлением. 

- В заявлении мужчина сообщает о том, что накануне к нему приехали граждане, привезли металл и требовали вернуть 30 тысяч рублей. Гражданин отказался возвращать деньги, тогда в его адрес со стороны работников в грубой форме посыпались угрозы и оскорбления. Опасаясь дальнейших угроз, и совершения в отношении него противоправных деяний, мужчина обратился в органы внутренних дел. В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование преступной деятельности подозреваемых и установления всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Также в полиции рассказали, что строители неоднократно попадали в поле зрения полицейских. Один из них ранее привлекался к ответственности за мелкие кражи и хулиганство.

1 535
#мошенничество #вымогательство #превышение
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вано

4 минуты назад
У русских денег много
ответить

Еще в рубрике

Двое подростков заблудились, возвращаясь с рыбалки
#спасатели
Двое подростков заблудились, возвращаясь с рыбалки

29 минут назад

Происшествия
Липчанина осудили за сбыт фальшивых пятитысячных купюр
#фальшивомонетчики
Липчанина осудили за сбыт фальшивых пятитысячных купюр

сегодня, 14:05

Происшествия
Липчан будут судить в Воронеже за незаконную банковскую деятельность
#банк #суд
2
Липчан будут судить в Воронеже за незаконную банковскую деятельность

сегодня, 13:16

Происшествия
На улице Папина разнесло «Тойоту» и «Фольксваген»
#авария #ДТП
19
На улице Папина разнесло «Тойоту» и «Фольксваген»

сегодня, 11:55

Происшествия
В районе СНТ «Цементник» горят пеньки
#пожар
5
В районе СНТ «Цементник» горят пеньки

сегодня, 09:39

Происшествия
Аварию с опрокидыванием «Нивы» записала камера наблюдения
#ДТП
19
Аварию с опрокидыванием «Нивы» записала камера наблюдения

сегодня, 08:59

Происшествия