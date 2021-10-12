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Дело полицейского: оставшийся без забора пенсионер рассказал об угрозах строителей
GOROD48 встретился с 67-летним Алексеем Куриловым - тем самым пенсионером, после обращения которого в полицию был задержан оперативники уголовного розыска.
С Алексеем Куриловым мы встретились на его участке в СНТ «Дачный-5». Он показал проплешину в заборе, которую уже заделывали другие строители, и рассказал историю своих мытарств.
По словам Алексея Курилова, в начале осени он увидел объявление, в котором «русская бригада» обещала построить все что угодно. Не смутило его и место, где строители оставили объявление - мусорный бак.
- Созвонился. Ко мне приехали, провели замеры и взяли предоплату. Через неделю привезли столбы. Еще неделю тишина. Потом приехали, поставили два столба и запросили еще денег. И опять исчезли. На звонки перестали отвечать. Через две недели я обратился в полицию. Строителей поймали, а они начинают говорить, что их обидели, не так что-то сделали. А они тут пенсионеров многих обманули - брали деньги за заказ деньги и исчезали, - рассказал Алексей Курилов.
В отделении полиции, куда строителей доставили после истории с оперативником, они вернули Алексею Курилову 30 тысяч рублей. Бригадир стучал по столу кулаком, говорил, что «мужик и за слова отвечает». Тогда Алексей Курилов в очередной раз поверил подрядчику, который даже привез на его дачный участок оставшийся металл. Но, как выяснилось, треть оплаченных стройматериалов куда-то делась. А бригадир потребовал 30 000 рублей назад.
- Он начал говорить, что сам не знает, зачем отдал мне деньги и начал требовать их назад. При этом сказал, что если не верну, не будет ни металла, ни работ. Поэтому я нанял других ребят. И из тех материалов, что были, они сделали часть забора. А когда бригадир требовал деньги, он угрожал, чтобы я никуда не обращался. «Мы там все купим, поэтому бесполезно жаловаться», - говорит пенсионер.
По словам Алексея Курилова, после его первого обращения в полицию он не успел доехать до дома, как ему сразу позвонил бригадир с претензией по поводу его заявления в правоохранительные органы. Откуда он могли узнать об этом, Курилов так и не понял. Но после угроз от бригадира не стал испытывать судьбу и написал второе заявление. Теперь он не намерен примирятся с несостоявшимися строителями. К тому же Алексей Курилов искренне не понимает, почему после его обращения пострадал сотрудник полиции.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области подтвердили, что 34-х и 39-летние мужчины в присутствии сотрудников полиции вернули Алексею Курилову 30 тысяч рублей. При этом они обязались доделать работу. Однако 11 октября Алексей Курилов вновь обратился в полицию с заявлением.
- В заявлении мужчина сообщает о том, что накануне к нему приехали граждане, привезли металл и требовали вернуть 30 тысяч рублей. Гражданин отказался возвращать деньги, тогда в его адрес со стороны работников в грубой форме посыпались угрозы и оскорбления. Опасаясь дальнейших угроз, и совершения в отношении него противоправных деяний, мужчина обратился в органы внутренних дел. В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование преступной деятельности подозреваемых и установления всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Также в полиции рассказали, что строители неоднократно попадали в поле зрения полицейских. Один из них ранее привлекался к ответственности за мелкие кражи и хулиганство.
Вано