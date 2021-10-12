В России

49 минут назад

Минфин может выпустить зеленые облигации

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Минфин прорабатывает вопрос выпуска первых государственных «зеленых» облигаций и изучает международный опыт эмиссии аналогичных ценных бумаг. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе министерства, не уточнив возможных сроков и объема эмиссии таких бумаг. 

Замглавы Минэка Илья Торосов заявил «Известиям», что министерство приветствует выпуск «зеленых» облигаций на любом уровне: корпоративном, федеральном или региональном.
«Рост рынка «зеленых» ценных бумаг — один из приоритетов в работе Минэкономразвития по климатической повестке. Зеленое финансирование является одним из главных инструментов низкоуглеродного развития. После успешного размещения облигаций правительства Москвы мы видим интерес со стороны других регионов и компаний», — отметил он.

Илья Торосов напомнил, что в сентябре правительством были утверждены критерии отнесения проектов к «зеленым», но размещение федеральных бондов относится к исключительной компетенции Минфина.

В России такие бонды пока только набирают популярность. На Московской бирже сейчас обращаются 14 выпусков «зеленых» облигаций на общую сумму свыше 100 млрд рублей, сообщили «Известиям» в ее пресс-службе. В АКРА уточнили, что их эмитентами выступили 10 компаний (включая РЖД и «Атомэнергопром»), а общий накопленный объем российских экобондов составляет 292 млрд рублей (включая размещения за рубежом).
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