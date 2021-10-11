Общество
сегодня, 15:25
В Липецкой области вводят систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов
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Пока система будет работать в тестовом режиме.
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Сегодня на заседании областного оперштаба по противодействию коронавирусной эпидемии стало известно о введении в регионе системы QR-кодов.
«Пока система будет работать в тестовом режиме и только в предприятиях общественного питания. При входе в ресторан или кафе посетителю предложат показать QR-код сертификата вакцинации и документ удостоверяющий личность», - сообщили в администрации области.
Известно, что система начнет тестироваться уже на этой недели.
Напомним, ранее предполагалось использование системы QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий.
«Пока система будет работать в тестовом режиме и только в предприятиях общественного питания. При входе в ресторан или кафе посетителю предложат показать QR-код сертификата вакцинации и документ удостоверяющий личность», - сообщили в администрации области.
Известно, что система начнет тестироваться уже на этой недели.
Напомним, ранее предполагалось использование системы QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий.
23 2707
Комментарии (23)
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Инна
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