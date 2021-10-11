Общество

сегодня, 15:25

В Липецкой области вводят систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов

23 2707
#коронавирус
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Пока система будет работать в тестовом режиме.

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Сегодня на заседании областного оперштаба по противодействию коронавирусной эпидемии стало известно о введении в регионе системы QR-кодов.

«Пока система будет работать в тестовом режиме и только в предприятиях общественного питания. При входе в ресторан или кафе посетителю предложат показать QR-код сертификата вакцинации и документ удостоверяющий личность», - сообщили в администрации области.

Известно, что система начнет тестироваться уже на этой недели.

Напомним, ранее предполагалось использование системы QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий.

23 2707
#коронавирус
3

Комментарии (23)

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Инна

6 минут назад
да всем пофик, главное,что пивнушки будут без кодов работать
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А ты

9 минут назад
Жительница города, откуда знаешь, что ночные клубы битком ? Сама там зависаешь или просто за копейку малую комменты строчишь ?
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женя

9 минут назад
Лучше всё позакрывать..КОД никого ни спасёт..
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42

16 минут назад
тщерт побъери, только собрался посетить рестик про который писали, что там отравились недавно.
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Коммунист

20 минут назад
Невелика потеря...
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Гость

21 минуту назад
Ольга, самих себя проверять?))
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Бред, душат бизнес и обычных людей

33 минуты назад
Позор такой власти. Народ не скажет спасибо
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Жительница города

37 минут назад
Ночные клубы битком,по выходным после 12:00 ночи,а потом больницы переполнены...!!! Когда будут тотальные проверки ночных заведений по выходным??? После этого будет толк!!!
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Наталья

39 минут назад
Действительно,кто туда ходит??? Уже давно отбили охоту посещать эти заведения!
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Не понятно

40 минут назад
Что значит в тестовом режиме?
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